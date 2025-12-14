Δράμα: Και φέτος στην «Ονειρούπολη» το Σπιτάκι Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το «Σπιτάκι Κυκλοφοριακής Αγωγής» της Ελληνικής Αστυνομίας άνοιξε και φέτος τις πόρτες του στην κεντρική είσοδο της χριστουγεννιάτικης «Ονειρούπολης», στον Δημοτικό Κήπο Δράμας, δίνοντας στους μικρούς επισκέπτες και επισκέπτριες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένους αστυνομικούς για τις ασφαλείς μετακινήσεις τους πεζή, με πατίνια ή ποδήλατα. Έως και την 18η Δεκεμβρίου, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ο χώρος θα λειτουργεί κατά τις ώρες 10:00-14:00 και 17:00-21:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως τις 21:00. Από τις 19 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 έως τις 21:00.

«Την οργάνωση και λειτουργία του περιπτέρου κυκλοφοριακής αγωγής έχουν αναλάβει αστυνομικοί των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας με κεντρικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρών επισκεπτών σε θέματα οδικής ασφάλειας και τη διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης. Στους χώρους του περιπτέρου οι μικροί επισκέπτες με την πολύτιμη καθοδήγηση εξειδικευμένων αστυνομικών έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με ζωγραφική, διαδραστικές εφαρμογές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και παιχνίδια. Παράλληλα, το περίπτερο λειτουργεί και ως σημείο πρώτης επαφής με την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΦΩΤΟ ΕΛ. ΑΣ.