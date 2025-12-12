Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, πρόεδρος ΕΚΕΤΑ: Αναζητούμε τα καλύτερα μυαλά. Το μέλλον της τεχνολογίας γίνεται εδώ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει με ένα πρόγραμμα εξωστρέφειας μέσω εκδηλώσεων σε δήμους, συνεδρίων και παρουσίασης του ερευνητικού του κέντρου; Στόχος να το γνωρίσουν οι νέοι ώστε «να κρατήσουμε τα καλύτερα μυαλά και να φέρουμε πίσω όσα έφυγαν», όπως εξηγεί μιλώντας στο v-podcast του Βαγγέλη Πλάκα για το MyPortal.gr, ο πρόεδρος του Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Το ΕΚΕΤΑ με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένας «άγνωστος» γίγαντας. Ποιος ξέρει άλλωστε πως είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, το 11ο στην Ευρώπη, έχει 70 εκ. έσοδα από τις δράσεις του, απασχολεί 1750 εργαζόμενους. Αυτά και μόνο θα αρκούσαν για επιβεβαίωση της επισήμανσης του κ. Μπεκιάρη πως «το μέλλον στην τεχνολογία δεν γίνεται κάπου αλλού, γίνεται και εδώ».

Αλλά είναι ακόμη πολλά περισσότερα. Η πολιτεία επιχορηγεί το ΕΚΕΤΑ με μόλις 5 εκ. Ευρώ το χρόνο που αντιστοιχεί στο 7% του κύκλου εργασιών του. Όπως τονίζει ο κ. Μπεκιάρης από τα έσοδα του ΕΚΕΤΑ «σε ποσοστό 88% είναι εισερχόμενα χρήματα στην Ελλάδα. Ένα κομμάτι σημαντικό έρχεται από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά έργα. Εκεί αναπτύσσουμε τεχνολογία, πατέντες και μετά πουλάμε. Οι πωλήσεις μας σε πραγματικές βιομηχανίες του εξωτερικού έφθασαν τα 20 εκ. Ευρώ. Εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των βιοκαυσίμων και νανοκαυσίμων για την BP, την Aramco και άλλους κολοσσούς. Στη Samsung UK δίνουμε λογισμικό που είναι στα κινητά σας, έχουμε συνεργασία με τη Google, δεν μπορώ να σκεφτώ μεγάλη εταιρεία που δεν έχουμε συνεργασία».

Aπo τα 1750 άτομα που απασχολούνται στο ΕΚΕΤΑ όμως μόλις 70 είναι οι μόνιμοι ερευνητές και άλλοι 50 οι εργαζόμενοι σε άλλες θέσεις. «Έχουμε να δούμε θέση ερευνητή από το 2017. Κάθε ένας από αυτούς που έρχεται σε τρία χρόνια δημιουργεί 15 με 20 θέσεις εργασίας. Άρα είναι σημαντικό να πάρουμε θέσεις ερευνητών, κυρίως στην περιφέρεια». Αυτό το μήνυμα στέλνει ο κ. Μπεκιάρης προς την πολιτεία αλλά καταθέτει και μια διαφορετική πρόταση: να μπορέσει ως ΝΠΙΔ το ΕΚΕΤΑ να κάνει ερευνητές με ίδιους πόρους.

Η έρευνα που αναπτύσσει το ΕΚΕΤΑ δεν είναι κάτι αφηρημένο, εφαρμόζεται στο πεδίο. Ο κ. Μπεκιάρης δίνει λίγα μόνο παραδείγματα από το χώρο της διαχείρισης της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη: πρόβλεψη της κίνησης στους δρόμους με ακρίβεια 97% για τις επόμενες δύο ώρες, ενιαία ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών με μείωση κατά 14-16% της κίνησης στο κέντρο στις ώρες αιχμής κ.ά.

Ο κ. Μπεκιάρης τονίζει για τη σημασία του ΕΚΕΤΑ πως «για κάθε Ευρώ που παίρνουμε από την κυβέρνηση, επιστρέφουμε στην οικονομία 14 Ευρώ άμεσα και έμμεσα ως 20 Ευρώ».

Ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ τονίζει πως «ζητάμε τα καλύτερα μυαλά» και συμπεραίνει πως ήδη παρατηρείται επιστροφή των top Ελλήνων.

Για το ρόλο της Θεσσαλονίκης, αναφέρει: «Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την έρευνα. Η Αθήνα είναι mega πόλη, η Θεσσαλονίκη έχει το μέγεθος που να μην είναι πολύ μικρό και να λείπουν στοιχεία, ούτε τεράστια για να χάνεσαι. Έχει το λιμάνι, το αεροδρόμιο και πλέον πολλές σημαντικές εταιρείες. Υπάρχει όλο το οικοσύστημα και επίσης είναι σημαντικό να γίνει και το ThessIntec.

Παρακολουθείστε όλη τη συνέντευξή: