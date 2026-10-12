Δούρου: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη και θα είναι στην επόμενη Βουλή

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην επόμενη Βουλή γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς», σημειώνει, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην Κυριακάτικη Χαραυγή, με αφορμή τη συμμετοχή της, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, στις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην Κύπρο.

«Κάθε φορά, η συγκίνηση παραμένει ατόφια. Αφορά μνήμες τραγικά ζωντανές που μας εγκαλούν. Μας θυμίζουν το χρέος μας. Να μην ξεχάσουμε ποτέ. Να συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της συνεχιζόμενης αδικίας. Για να υπάρξει δίκαιη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Ένα πάγιο αίτημα, που ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ θέτει παντού ζητώντας σταθερά από την κυβέρνηση να αξιοποιήσει π.χ. τη θέση του Μη Μόνιμου Μέλους του ΣΑ του ΟΗΕ προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε η κ. Δούρου.

Όπως επισημαίνει «το κόμμα υπερασπίζεται εκείνους που δεν έχουν φωνή, όσους συνθλίβονται από τις πολιτικές της Δεξιάς κυβέρνησης, από τους ψαράδες και τους αρτοποιούς ως τους δανειολήπτες, τα νέα παιδιά που πλήττονται από την αστεγία, τα νοικοκυριά που στενάζουν από την ακρίβεια… Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα, για αυτήν θα αποφασίσουν κυρίαρχα τα μέλη μας στη βάση των όσων προβλέπει το καταστατικό μας, το οποίο δεν επιτρέπει αδιέξοδα και μεσιανιασμούς αλλά δίνει λύσεις. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα, αποδείξαμε ότι το κόμμα δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο όπως ήθελαν κάποιες Κασσάνδρες. Συνεχίζουμε με εμπιστοσύνη στο κόμμα μας, τα μέλη μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν».

Σε ερώτημα για το πως η δημοσκοπική παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επηρεάζει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση το εκλογικό σώμα που κινείται στην Αριστερά η κ. Δούρου εξήγησε τα εξής: «Δεν υπάρχει θέμα επηρεασμού για δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ δεν ετεροκαθορίζεται. Και δεύτερον γιατί εμείς κινούμαστε σταθερά, καθαρά Αριστερά, στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία στις σύγχρονες συνθήκες. Θέλουμε συμμετοχή σε κυβερνητικά προοδευτικά σχήματα, στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων. Δεν έχουμε μετατοπιστεί από τις πάγιες θέσεις μας. Δεν έχουμε διφορούμενες απόψεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τη φορολόγηση ή για τη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν περιγράφουμε έναν δημοσιονομικό χώρο όπως τον αντιλαμβάνεται η ΝΔ. Αναδείξαμε το κυβερνητικό ψέμα του “κόφτη” και επιδιώκουμε αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ευελιξίας προς όφελος των πολλών. Διεκδικούμε, σε αντίθεση με το νεότευκτο φορέα, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, μείωση των έμμεσων φόρων. Εμείς σε αυτή τη βάση διεκδικούμε τη ψήφο των συμπολιτών μας, κάνοντας διμέτωπο αγώνα, κατά της δεξιάς κυβέρνησης και κατά της αποχής».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ενόψει των εκλογών, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Παλεύουμε για να υπάρξει τελικά ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή όχι για ένα γινάτι αλλά για να είμαστε ο καταλύτης για την προοδευτική προοπτική που χρειάζεται ο τόπος, που ασφυκτιά από τη σήψη και τη διαφθορά των σκανδάλων της Δεξιάς».