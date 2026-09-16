Δούρου για Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στην Κυβέρνηση», σχολιάζει σε δήλωσή της σχετικά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση που διεξάγεται στη Βουλή, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.,Ρένα Δούρου.

«Είδαμε για ακόμη μία φορά μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να ευτελίζεται σε προεκλογική αντιπαράθεση», σημείωσε η κυρία Δούρου και ανέφερε πως «ακούσαμε τον πρωθυπουργό να θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών και ταυτόχρονα να κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί στη συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την Αναθεώρηση», προσέθεσε.

Αναλυτικά η δήλωση

«Σήμερα είδαμε το διπλό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βορίδης κόβει και ο Μητσοτάκης θέλει να ράψει το Σύνταγμα στα μέτρα της Δεξιάς. Είδαμε για ακόμη μία φορά μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία να ευτελίζεται σε προεκλογική αντιπαράθεση.

Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να θέτει εκβιαστικά ψευτοδιλήμματα ενόψει των εκλογών και ταυτόχρονα να κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή δεν συναινεί στη συνταγματοποίηση όλων των νεοφιλελεύθερων δογμάτων. Είδαμε έναν Πρωθυπουργό απομονωμένο να εργαλειοποιεί μία κορυφαία διαδικασία για να εξυπηρετήσει τα μικροκομματικά συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Αριστερά, δεν δίνει λευκή επιταγή. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα γιατί υπερασπιζόμαστε τη Δημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα απέναντι σε όσους θέλουν να ευτελίσουν τη συζήτηση για την Αναθεώρηση.

Και θα αγωνιστούμε στην επόμενη Βουλή για ένα Σύνταγμα – ανάχωμα στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Ένα Σύνταγμα που θα προστατεύει τα δημόσια αγαθά και θα διασφαλίζει ότι καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός και κανένας υπουργός δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου».