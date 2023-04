Δούκισσα Νομικού: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το μάτι της και η εξομολόγηση: «Πελαγώνω…»

«Νιώθεις ποτέ πελαγωμένη με τα παιδιά;», ήταν η ερώτηση που δέχτηκε με την ίδια να απαντά δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τον οφθαλμίατρο της.

Η Δούκισσα αποκάλυψε πως λόγο πίεσης έβγαλε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα κριθαράκι στο μάτι.

«Αν πελαγώνω; Η φωτογραφία που έστειλα στον οφθαλμίατρό μου σήμερα, μιας που σε ένα μήνα έβγαλα 2 φορές κριθαράκι.

Ναι, υπάρχουν φορές που νιώθω πελαγωμένη, που δε προλαβαίνω να κάνω όλα όσα θέλω και όπως τα θέλω.

Και γίνομαι αυστηρή με εμένα γιατί θέλω και προσπαθώ να τους ευχαριστήσω όλους και με πιέζω.

Και βγάζω κριθαράκια. Αλλά, μετά με αγκαλιάζουν σφιχτά τα παιδιά μου και μου λένε πως είμαι η καλύτερη μαμά του κόσμου και τότε όλα είναι καλύτερα» έγραψε η Δούκισσα Νομικού.

Πρόσφατα η Δούκισσα μέσα από την ανάρτησή της θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα για όλα όσα προσφέρει η άσκηση στον οργανισμό.

«Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μα ποιος είπε αυτή την μπούρδα; Φυσικά και θέλει κόπο. Ο,τι κι αν κάνεις θέλει κόπο. Το αστείο με τη γυμναστική είναι πως ποτέ δε μου άρεσε και όσο ήμουν μικρή βαριόμουν απίστευτα. Από τη στιγμή όμως που έκανα παιδιά, κατάλαβα πόσο καλό κάνει στη μέση, την πλάτη και τον αυχένα μου (που άρχισαν να πονούν από τις ημέρες του θηλασμού αλλά και τις ατελείωτες βόλτες αγκαλιά με τα μωρά). Πλέον, η γυμναστική είναι ο δικός μου προσωπικός χρόνος, η ευχαρίστησή μου. Ακούγεται περίεργο αλλά ναι. Είναι η μοναδική ώρα που κάνω κάτι καλό για εμένα, μόνη μου. Χωρίς κανέναν γύρω μου. Βάζω τη μουσική (oops I did it again) και ξεχνιέμαι…» έγραψε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα της ανάρτησής της.