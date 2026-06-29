Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής μετά το φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα

Δορυφορικές εικόνες από τη Βενεζουέλα αποτυπώνουν την τεράστια έκταση της καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί της 24ης Ιουνίου, με ολόκληρες περιοχές στην παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν στις 26 Ιουνίου, δύο ημέρες μετά τη διπλή σεισμική δόνηση, δείχνουν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στις παράκτιες πόλεις Μακούτο και Καραμπαγιέδα, όπου πολυώροφα κτήρια κατοικιών και τουριστικά συγκροτήματα έχουν καταρρεύσει.

Στην Καραμπαγιέδα, η οποία φαίνεται να έχει υποστεί τις σοβαρότερες καταστροφές, παραθαλάσσια κτήρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζονται καλυμμένα από συντρίμμια.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 51.000 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια λιγοστεύουν.

Στο επίκεντρο η Καραμπαγιέδα

Η Καραμπαγιέδα, πόλη περίπου 53.000 κατοίκων στην ακτή της Καραϊβικής, ανατολικά της Λα Γκουάιρα, βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που χτυπήθηκαν σφοδρότερα από τους σεισμούς.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν γειτονιές που έχουν ισοπεδωθεί, ενώ η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα από τα βασικά μέτωπα των επιχειρήσεων διάσωσης.

Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτήρια που κατέρρευσαν, την ώρα που η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με δυσκολία στις πληγείσες περιοχές.

Σύμβολο τραγωδίας το Residencia Nautilus

Η κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικίας Residencia Nautilus στην Καραμπαγιέδα αποτυπώνει με τον πιο δραματικό τρόπο την ένταση της καταστροφής.

Το κτήριο αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των επιχειρήσεων διάσωσης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Κλείνει το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο. Ειδικοί στη διαχείριση καταστροφών επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από έναν σεισμό είναι καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων, πριν η αφυδάτωση, τα τραύματα και η έλλειψη οξυγόνου μειώσουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Το κρίσιμο αυτό χρονικό περιθώριο λήγει την Κυριακή, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, OCHA, τουλάχιστον 1.423 υποδομές έχουν πληγεί από τους σεισμούς, ενώ η Λα Γκουάιρα παραμένει η περιοχή με τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Οι μεταφορές έχουν διακοπεί και τα διεθνή αεροδρόμια παραμένουν κλειστά, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων και την αποστολή βοήθειας.

Αχτίδα ελπίδας στα ερείπια

Μέσα στην εικόνα απόλυτης καταστροφής που αποτυπώνουν οι δορυφορικές λήψεις, δύο διασώσεις παιδιών έφεραν μια σπάνια αχτίδα ελπίδας στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια, περισσότερες από τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους.

Ο πρώτος ανήλικος, ο Μοϊσές, απεγκλωβίστηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση διάσωσης, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας, UNGRD, βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου τρία μέτρα συντριμμιών.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκαν έξι ώρες εξαιρετικά προσεκτικών χειρισμών, ώστε να ανασυρθεί με ασφάλεια. Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην Καραμπαγιέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.