Δωροθέα Μερκούρη: Με long Covid η ηθοποιός – «Εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για ζωή» έγραψε

Από long Covid ταλαιπωρείται η Δωροθέα Μερκούρη, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στα social media και πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. H ηθοποιός περιέγραψε τα σοβαρά συμπτώματα που βιώνει καθημερινά και σημείωσε πως είναι η δεύτερη φορά που νοσεί.

Όπως είπε, περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι, με έντονη εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για ζωή και συνεχή υπνηλία, ενώ αποκάλυψε ότι έχει σταματήσει τη γυμναστική τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας αρρυθμιών στην καρδιά.

«Θέλω να σας πω για τον Long COVID. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long COVID. Συμπτώματα: Εξάντληση, κατάθλιψης, άρνηση για τη ζωή… και μια ατελείωτη νύστα. Δεν δίνω σημασία, ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια. Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια, διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά», έγραψε.

Με την ανάρτησή της θέλησε να ευαισθητοποιήσει το κοινό, σημειώνοντας: «Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε!».

Σε δεύτερη ανάρτηση, ωστόσο, εξέφρασε και την αγωνία της για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, συνδέοντας την προσωπική της μάχη με τις εικόνες από τον πόλεμο. «Αλήθεια, τι μιλάω εγώ όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν παιδάκια που βομβαρδίζονται. Μάλλον δεν θα γίνω καλά γιατί βλέπω όλα αυτά που σας ανεβάζω εδώ… αν δεν τα έχει εξαφανίσει ο αλγόριθμος», έγραψε.