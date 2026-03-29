Δώρο Πάσχα: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι πριν την πληρωμή

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την καταβολή του δώρου Πάσχα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα το 2026, με την προθεσμία να πλησιάζει.

Το δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη, η οποία φέτος συμπίπτει με τις 8 Απριλίου, δίνοντας ένα σαφές χρονικό όριο στους εργοδότες.

Χωρίς επίδραση η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Το φετινό δώρο θα δοθεί χωρίς να περιλαμβάνει την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου.

Αν και ο νέος κατώτατος τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, ο υπολογισμός του δώρου βασίζεται στις τακτικές αποδοχές που ισχύουν λίγο πριν το Πάσχα, γεγονός που ουσιαστικά αφήνει εκτός την εν λόγω αύξηση.

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι θα δουν τα οφέλη της αύξησης σε επόμενες μισθολογικές απολαβές και επιδόματα, αλλά όχι στο φετινό δώρο Πάσχα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνεται

Το δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωμα επεκτείνεται ακόμη και σε συμβάσεις έργου, εφόσον αυτές στην πράξη καλύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, κάτι που απαιτεί δικαστική αναγνώριση.

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση λαμβάνουν κανονικά το δώρο, βάσει των μειωμένων αποδοχών τους, ενώ δικαιούνται αναλογία και όσοι βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Η καταβολή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη (8 Απριλίου), αν και οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το πληρώσουν και νωρίτερα.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παρακρατηθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από τη Μεγάλη Τετάρτη έως τις 30 Απριλίου, με εξόφληση έως το τέλος του μήνα.

Σημαντικό είναι ότι το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, καθώς δεν επιτρέπεται η παροχή του σε είδος.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του δώρου

Ο τρόπος υπολογισμού δεν σχετίζεται με την ιδιότητα του εργαζόμενου (υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης), αλλά με το αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο.

Για όσους εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου:

– το ποσό αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς

– και σε 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο

Σε περιπτώσεις μικρότερης απασχόλησης, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά: για κάθε 8 ημέρες εργασίας αντιστοιχεί το 1/15 του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει πριν το Πάσχα – είτε λόγω απόλυσης, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε λόγω λήξης σύμβασης – δικαιούνται το αντίστοιχο ποσό για το χρονικό διάστημα που εργάστηκαν.