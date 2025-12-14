Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του – Ο χάρτης των πληρωμών για εργαζόμενους και δικαιούχους της ΔΥΠΑ

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται ως χριστουγεννιάτικος μποναμάς το Δώρο Χριστουγέννων, μια παροχή που φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, δηλαδή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αντί για τις 21 του μήνα.

Πληρωμές θα κάνουν όμως ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ θα καταβληθούν από 15 έως 19 Δεκεμβρίου, σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.

Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.

Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».