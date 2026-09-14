Δωρεάν ξενάγηση στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πραγματοποίησης δώδεκα συνολικά θεματικών περιπατητικών ξεναγήσεων σε ιστορικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, έχει προγραμματίσει για το Σάββατο 19/9/2026 ξενάγηση με δωρεάν συμμετοχή στη διαδρομή «Η Διαχρονικότητα των Αγορών στη Θεσσαλονίκη».

Σημείο συνάντησης: Ρωμαϊκή αγορά – αρχή πεζόδρομου.

Ρωμαϊκή αγορά, Μπιτ Παζάρ, Βενιζέλου αρχαία του σταθμού του Μετρό, Χαμζά Μπέη τζαμί, Μπεζεστένι, Καπάνι, Μοδιάνο, Άθωνος, Μπέη Χαμάμ, Παναγία Χαλκέων.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από διπλωματούχους ξεναγούς και θα είναι διάρκειας περίπου 3 ωρών, με ώρα εκκίνησης στις 10:30 π.μ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο τηλεφωνικά, μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία ξενάγησης, από σήμερα Δευτέρα 14/09/2026 έως και την Παρασκευή 18/09/2026, στον αριθμό 2313318510 της Α΄ Κοινότητας (Προξένου Κορομηλά 36), από τις 10:30 έως τις 12:00, με δήλωση του ονοματεπώνυμου και κινητού τηλεφώνου.

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση θα είναι έως 25 άτομα και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Όλες οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά εκτός των περιπτώσεων μετεωρολογικής πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. έντονη βροχόπτωση/καταιγίδα, θυελλώδεις άνεμοι, σφοδρή χιονόπτωση κ.λπ.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναβολή της ξενάγησης θα γνωστοποιείται μία μέρα πριν, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (portal) στο κεντρικό site του Δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα στο facebook.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της ξενάγησης που αναβάλλεται, θα ανακοινώνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.