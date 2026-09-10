Δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών για μαθητές της Θεσσαλονίκης

Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκαςυπέγραψε σήμερα τη σύμβαση με τον ΟΣΕΘ με την οποία εξασφαλίζει και φέτος στους μαθητές Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης, δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία, κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς 2026 – 2027.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, παρουσία της προέδρου του ΟΣΕΘ Β. Τραούδα και του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού, Αν. Κουζή.

Μετά την ιδιαίτερα θερμή αποδοχή που έτυχε το μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές και τις οικογένειες τους, φέτος υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων καρτών, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύονται και οι διαδικασίες στη χρήση της κάρτας. Κατά την περυσινή σχολική χρονιά 2025- 2026, οι δικαιούχοι μαθητές που έλαβαν και αξιοποίησαν τις δωρεάν, προπληρωμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κάρτες απεριορίστων διαδρομών ξεπέρασαν τους 3.000 και φέτος υπάρχει πρόβλεψη για την έκδοση περισσότερων από 4.000 καρτών.

Επιπλέον, μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη, οι δικαιούχοι μαθητές από φέτος θα φορτίζουν το κουπόνι της κάρτας απεριορίστων διαδρομών στην προσωποποιημένη κάρτα ThessCard για τις μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία, μόνο μια φορά στην αρχή, όταν το παραλάβουν.

«Στόχος μας είναι να αποφύγουμε τις περιττές καθυστερήσεις, ώστε να φτάσουν νωρίς οι κάρτες στα χέρια των παιδιών και παράλληλα να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι μαθητές. Επιπλέον, φέτος οι διαδικασίες για τη δωρεάν, καθημερινή μετακίνηση των μαθητών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης γίνονται πιο εύκολες.

Στηρίζουμε, την ανεμπόδιστη και ασφαλή μεταφορά των παιδιών, δίνουμε ανάσα στους γονείς και στον οικογενειακό προϋπολογισμό», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Αναλυτικά, τα βήματα για την απόκτηση της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών:

Α) Για μαθητές που διαθέτουν ήδη προσωποποιημένη κάρτα ThessCard.

Οι μαθητές που διαθέτουν προσωποποιημένη κάρτα ThessCard, θα χρησιμοποιήσουν την ίδια κάρτα και στις φετινές τους μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία.

Θα χρειαστεί να δηλώσουν το μοναδικό αριθμό της κάρτας στους Διευθυντές των σχολείων τους και εφόσον είναι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης (απόσταση μεταξύ σπιτιού και σχολείου), θα λάβουν στην κάρτα τους το δωρεάν ΚΟΥΠΟΝΙ με ισχύ μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Από φέτος, θα χρειαστεί να το φορτίσουν μόνο μία φορά στην κάρτα.

Β) Για μαθητές που θα ενταχθούν για πρώτη φορά φέτος στο μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών.

Οι μαθητές που θα ενταχθούν για πρώτη χρονιά στο μέτρο της δωρεάν μεταφοράς με τα αστικά λεωφορεία, θα χρειαστεί να εκδώσουν την προσωποποιημένη τους κάρτα ThessCard για λεωφορεία, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ, είτε σε ένα από τα τέσσερα παρακάτω εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, με φυσική παρουσία. (Γραφεία ΟΑΣΘ, Αλ. Παπαναστασίου 90, Π.Π. Γερμανού 46, ΔΙΠΑΕ ΣΙΝΔΟΥ, Α/Σ ΙΚΕΑ, 12ο χλμ. Θεσ/νίκης -Περαίας).

Τα επόμενα βήματα, μετά την παραλαβή της ThessCard για λεωφορεία, είναι τα ίδια, όπως και στην περίπτωση των μαθητών που διαθέτουν ήδη την κάρτα.

Γ) Οδηγίες φόρτισης με το δωρεάν κουπόνι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά και τη σχετική ενημέρωση από τις Διευθύνσεις των Σχολείων.

1) Μετάβαση σε Αυτόματο Πωλητή, εντός λεωφορείου ή σε ένα από τα 30 σημεία της πόλης (δείτε τη λίστα στο site του ΟΣΕΘ Αρχική > Λεωφορεία > Εισιτήρια > Σημεία πώλησης – επαναφόρτισης).

2) Τοποθέτηση της προσωποποιημένης κάρτας στην ειδική υποδοχή του Αυτόματου Πωλητή.

3) Επιλογή λειτουργίας. Στην οθόνη επιλέξτε την ένδειξη «ΚΟΥΠΟΝΙ».

4) Ολοκλήρωση διαδικασίας. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς φόρτισης.

5) Επικύρωση κάρτας. Αφού φορτίσατε την κάρτα σας με το ΚΟΥΠΟΝΙ, επικυρώστε την σε ένα από τα επικυρωτικά μηχανήματα που βρίσκονται πλησίον των θυρών μέσα στα λεωφορεία.