Δομές υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία στηρίζει ο ΟΛΘ

Δομές φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστεί βία και των παιδιών τους στηρίζει η ΟΛΘ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένα Λιμάνι για Όλους».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρώτης δράσης του προγράμματος και με αφορμή την πρόσφατη Γιορτή της Μητέρας, η ΟΛΘ Α.Ε. θα καλύψει βασικές ανάγκες σε εξοπλισμό και είδη καθημερινής φροντίδας στον Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Θεσσαλονίκης,στο Κέντρο Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους, του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου,τον Ξενώνα για Γυναίκες Θύματα Βίας Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Γυναικών «ΙΡΙΔΑ»

« Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντανακλά τις εσωτερικές αξίες της ΟΛΘ Α.Ε. και τον προσανατολισμό των ανθρώπων της εταιρείας στις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του λιμένα, η οποία συμπαρασύρει την οικονομική πρόοδο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει το κοινωνικό σύνολο στοχευμένα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας.