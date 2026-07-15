Δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα: Ενώπιον της ανακρίτριας ο 24χρονος

Ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε σήμερα ο24 χρονος, εκ των τριών συλληφθέντων για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Η απολογία του κράτησε μία ώρα, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχτηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό, παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, ενώ έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος σου τα κλειδιά του σπιτιού. Ανέφερε ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη, πριν και μετά τη φονική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Όσο για το πως έμαθε για το περιστατικό, ανέφερε ότι το έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του, την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, και που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει όμως κόσμο που ανήκει στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιεξουσιαστές από την σχολή του (Τμήμα φυσικής) στο Πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζει.

Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί.

Παραμένει έξω από το γραφείο της εισαγγελέως και μετά από τη διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αναμένεται το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤΝews ανέφερε σχετικά με τις συλλήψεις: «Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους, κατηγορούνται για την τελευταία εμπρηστική επίθεση.

Μένει να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις, όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις. Χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο τηλεοπτικό, αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις».