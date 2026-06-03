Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Δικάζονται για υπόθαλψη τρία νεαρά άτομα

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμαξεκίνησε η δίκη των δύο νεαρών γυναικών και του ενός νεαρού άνδρα που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., η οποία σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στον Άγιο Δημήτριο.

Πρώτος κατέθεσε ο πατέρας του θύματος, περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε από την υπηρεσία του για περιστατικό στο πάρκο Ασυρμάτου. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, έσπευσε στο σημείο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί και βρέθηκε αντιμέτωπος με το θέαμα του νεκρού παιδιού του, στο ίδιο μέρος όπου, όπως είπε, συνήθιζαν να παίζουν μαζί μπάλα.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του αναφέρθηκε και στη σχέση του 27χρονου με τη δεύτερη κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφό του. Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην κατηγορούμενη, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και αποχώρησε προσωρινά από την αίθουσα, φωνάζοντας «Δεν αντέχω άλλο», με τη μητέρα του θύματος να απαντά «Εγώ δεν μπορώ».

Ο πατέρας του 27χρονου εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, 20 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο τη στιγμή της δολοφονίας, γνώριζε εκ των προτέρων τι επρόκειτο να συμβεί.

Νωρίτερα, η πλευρά των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν τον διαχωρισμό της υπόθεσης και την παραπομπή του 22χρονου κατηγορουμένου να δικαστεί για συνέργεια.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη με την εξέταση μαρτύρων.