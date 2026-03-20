ΔΟΕ: Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η ροή ενέργειας στα προπολεμικά επίπεδα

Την εκτίμηση ότι θα χρειαστούν «μήνες» για να επιστρέψει η ροή ενέργειας στον Κόλπο στα επίπεδα που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν , εξέφρασε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Μιλώντας στο BBC, τόνισε πως ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία.

Η «πιο σημαντική λύση» στην κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπως τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «η ζημιά στις ενεργειακές υποδομές» είναι πιθανό να μειώσει τη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τον Κόλπο συγκριτικά τα προπολεμικά επίπεδα.

Θα χρειαστούν «μήνες» για να επιστρέψουν οι ενεργειακές επιχειρήσεις «στο σημείο που βρίσκονταν» σημείωσε.

«Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην οικονομία, ιδίως στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων οι οικονομίες είναι πολύ πιο εύθραυστες και τα νομίσματα είναι πιο αδύναμα» προειδοποίησε ο Μπιρόλ.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι είναι δύσκολο να γίνει προς το παρόν η αξιολόγηση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές «αλλά οι αναφορές που λαμβάνουμε δείχνουν ότι ενδέχεται να υπάρξουν μέχρι και σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και για την παγκόσμια οικονομία».

«Να μειωθεί η κατανάλωση»

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δήλωσε πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τη «μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία».

Έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (20/3) από τον ΔΟΕ περιγράφει λεπτομερώς προτάσεις για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για παράδειγμα, μειώνοντας τα όρια ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους και εργαζόμενοι από το σπίτι όπου είναι δυνατόν.

Ο Μπιρόλ λέει ότι το κίνητρο για τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση είναι σαφώς οικονομικό: «Υψηλές τιμές βενζίνης, υψηλές τιμές ενέργειας».

«Θα είναι καλό για τις τσέπες των επιχειρήσεων αλλά και για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, επειδή θα βοηθήσει τις δικές τους οικονομίες» σημείωσε.

Μάλιστα, δήλωσε πως το σοκ «είναι μεγαλύτερο από εκείνο της τιμής του φυσικού αερίου που βιώσαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»..

«Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως το βάθος της πρόκλησης ενεργειακής ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε σήμερα» συμπλήρωσε και ανέφερε πως μια πτυχή απάντησης στο πρόβλημα «είναι το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η πυρηνική ενέργεια».