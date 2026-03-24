ΔΝΤ: Υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας στο 1,8%

Την πρόβλεψη του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας αναπροσάρμοσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), μειώνοντάς την από 2% σε 1,8% για το 2026, με φόντο τις επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στο Ιράν στις τιμές ενέργειας και στην εξωτερική ζήτηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να επηρεάσει την ιδιωτική κατανάλωση της Ελλάδας και τον κρίσιμο τουριστικό τομέα.

Προηγουμένως, οι προβλέψεις για το 2026 προέβλεπαν ανάπτυξη 2%, αλλά η πρόσφατη αναθεώρηση αντανακλά την ευρύτερη παγκόσμια οικονομική αστάθεια, η οποία τονίζεται από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε προβλέψει πιο ισχυρή ανάπτυξη, ενισχυμένη από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τα έσοδα από τον τουρισμό και τις επενδύσεις που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Σε απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδοτήσεις για την προστασία των καταναλωτών και των αγροτών από την κλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Το ΔΝΤ συμβούλευσε ότι τέτοιες ενισχύσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές για να διατηρηθούν αποτελεσματικά τα σήματα τιμών.