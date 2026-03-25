ΔΝΤ: Προειδοποιήσεις για τράπεζες και ΜμΕ – Οι κίνδυνοι από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο των ανησυχιών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν βρίσκεται πλέον η «κλασική» εικόνα κρίσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά οι νέες, πιο σύνθετες αδυναμίες που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται στο εσωτερικό της. Παρά τη σαφή βελτίωση των βασικών δεικτών, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν αλλάξει μορφή και εντοπίζονται πλέον κυρίως στο τραπεζικό σύστημα και στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας.

Οι αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις τράπεζες, οι οποίες, αν και εμφανίζονται κεφαλαιακά ισχυρές και με επαρκή ρευστότητα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα. Τα stress tests δείχνουν ότι μπορούν να αντέξουν ακόμη και σε δυσμενή σενάρια, ωστόσο αυτή η εικόνα δεν αποτυπώνει πλήρως τις υποκείμενες αδυναμίες.

Το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τους ισολογισμούς, αλλά δεν έχει λυθεί οριστικά. Αντιθέτως, σύμφωνα με το ΔΝΤ, έχει μετατραπεί σε ένα πιο σύνθετο πρόβλημα που σχετίζεται με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Οι καθυστερήσεις αυτές περιορίζουν τη δυνατότητα των τραπεζών να ανακυκλώνουν κεφάλαια και λειτουργούν αποτρεπτικά για τη χορήγηση νέων δανείων, ιδιαίτερα στον τομέα της στεγαστικής πίστης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «για τις τράπεζες απαιτείται επαγρύπνηση προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις στη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την οικονομία», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Συγκέντρωση δανεισμού και πίεση στις ΜμΕ

Παράλληλα, εντοπίζεται αυξανόμενη συγκέντρωση του δανεισμού σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η τάση αυτή, που ενισχύθηκε μετά την περίοδο απομόχλευσης, δημιουργεί έναν νέο τύπο κινδύνου, καθώς μειώνεται η διασπορά και αυξάνεται η εξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από περιορισμένο αριθμό μεγάλων δανειοληπτών.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να μένουν στο περιθώριο της πιστωτικής επέκτασης. Το ΔΝΤ κρούει σαφώς τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι ΜμΕ παραμένουν πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Η κατάσταση αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν χαμηλά επίπεδα αποταμιεύσεων, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε εισοδηματικά σοκ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραπεζικό σύστημα που, ενώ εμφανίζεται σταθερό σε επίπεδο δεικτών, δεν διοχετεύει επαρκώς ρευστότητα σε ευρύτερα στρώματα της οικονομίας. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η επιτάχυνση της επίλυσης των προβληματικών δανείων και η βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας είναι κρίσιμες προϋποθέσεις για να αλλάξει αυτή η εικόνα.

Επιβράδυνση ανάπτυξης και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Οι επισημάνσεις αυτές έρχονται σε μια συγκυρία όπου η ανάπτυξη εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Το Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 1,8%, επικαλούμενο κυρίως τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τόσο την κατανάλωση όσο και τον τουρισμό.

Παρά τη θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και τη μείωση του δημόσιου χρέους, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι τα περιθώρια για παρεμβάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ. Τα μέτρα στήριξης, όπως σημειώνει, θα πρέπει να είναι προσωρινά και αυστηρά στοχευμένα, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία.

Επενδύσεις και επόμενη φάση

Στο πεδίο των επενδύσεων, η εικόνα παραμένει θετική, με το Ταμείο να μην εντοπίζει «κενό» μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, τονίζεται ότι το επενδυτικό κενό εξακολουθεί να υφίσταται και απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας.

Το συνολικό μήνυμα του ΔΝΤ είναι ξεκάθαρο: η ελληνική οικονομία έχει κάνει σημαντική πρόοδο, αλλά η επόμενη φάση δεν θα κριθεί από τη σταθερότητα των δεικτών, αλλά από την ικανότητα αντιμετώπισης των εσωτερικών αδυναμιών. Οι τράπεζες και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο αυτής της πρόκλησης.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ