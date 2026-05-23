ΔΝΤ: Οι χώρες της ΕΕ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τεράστια έξοδα τα επόμενα 15 χρόνια

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τεράστια έξοδα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των συντάξεων τα επόμενα 15 χρόνια, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ το Σάββατο, προτείνοντας ένα συνδυασμό μεταρρυθμίσεων, δημοσιονομικής εξυγίανσης και κοινού δανεισμού ως τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

«Εάν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει μια μη βιώσιμη πορεία. Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040 — σχεδόν διπλασιαζόμενο σε σχέση με σήμερα», ανέφερε το ΔΝΤ σε έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συζητήσεις των υπουργών σε άτυπη συνάντηση στη Λευκωσία.

Το έγγραφο ανέφερε ότι, για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν τα κίνητρα για τους πολίτες να μετακινούνται εντός της 27μελούς Ένωσης για να βρουν εργασία και για τις εταιρείες να τους προσλαμβάνουν.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενοποιήσει τις ενεργειακές της αγορές, να διευκολύνει τη ροή των αποταμιεύσεων των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση προς κερδοφόρες επενδύσεις και να εναρμονίσει τη νομοθεσία, η οποία σήμερα συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα συνέβαλαν επίσης, όπως και οι κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικά στις κλιματικές αλλαγές, που θα βοηθούσαν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων προς αυτά.

Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι η καινοτομία, η ενέργεια και η άμυνα αποτελούν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω κοινών δανεισμών.

«Αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά είναι σίγουρα ένας από τους τομείς που θα συζητήσουμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, Κυριάκος Πιερακάκης.

Το ΔΝΤ ανέφερε ότι, ακόμη και με τη διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται δημοσιονομική εξυγίανση για να θέσουν το χρέος σε τροχιά μείωσης, αν και όσο πιο φιλόδοξες είναι οι μεταρρυθμίσεις, τόσο λιγότερη εξυγίανση θα απαιτείται.

Ανέφερε ότι αν οι κυβερνήσεις δεν δράσουν τώρα, το πρόβλημα θα επιδεινωθεί.