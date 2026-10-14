ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία διολισθαίνει σε καθεστώς μόνιμης ανισότητας – Οι προβλέψεις και οι μεγάλοι κίνδυνοι

Σε ένα επικίνδυνο καθεστώς μόνιμης ανισότητας, όπου οι φτωχότερες χώρες περιθωριοποιούνται και οι ισχυρές εδραιώνουν την κυριαρχία τους, διολισθαίνει η παγκόσμια οικονομία, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι παρατεταμένες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τις ραγδαίες τεχνολογικές ανατροπές δεν επιβραδύνουν απλώς την ανάπτυξη, αλλά επαναχαράσσουν τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, χωρίζοντας τον πλανήτη σε σαφείς νικητές και ηττημένους.

Πίσω από τη φαινομενικά καθησυχαστική πρόβλεψη για μια σταθερή παγκόσμια ανάπτυξη της τάξης του 3,1% φέτος και του 3,4% το 2027, το ΔΝΤ αποκαλύπτει μια βίαιη ανακατανομή του πλούτου, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τα κράτη χαμηλού εισοδήματος που εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου και στερούνται ισχυρών τεχνολογικών τομέων.

Με τον παγκόσμιο πληθωρισμό να παραμένει υψηλός, στο 4,7% φέτος και στο 4,1% το επόμενο έτος, τα ευάλωτα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται. Oπως δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου, Σιλβάνα Τενρέιρο, η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας εξαντλείται, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού.

Το διευρυνόμενο αυτό χάσμα δεν πλήττει μόνο τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά διαβρώνει και τον κοινωνικό ιστό ισχυρών οικονομιών. Στη Γαλλία, οι βίαιες διαμαρτυρίες για την υποβάθμιση της παιδείας και τους χαμηλούς μισθούς αντανακλούν τη βαθύτερη κρίση που γεννά το υπέρογκο δημόσιο χρέος και το υψηλό κόστος δανεισμού. Παράλληλα, οι οικονομικές αποκλίσεις διευρύνονται ακόμη και μεταξύ των ηγετικών δυνάμεων.

Την ώρα που η Ινδία καλπάζει με 7% και οι ΗΠΑ διατηρούν ρυθμό 2,3%, η Ευρωζώνη αναπτύσσεται με μόλις τη μισή ταχύτητα από την αμερικανική, ενώ η Κίνα επιβραδύνει στο 4,5% υπό το βάρος της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά ακινήτων. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι αβεβαιότητες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν περαιτέρω τις ανισότητες. Φαινόμενα όπως το Ελ Νίνιο απειλούν να αφαιρέσουν τρισεκατομμύρια δολάρια από το παγκόσμιο ΑΕΠ, πλήττοντας δυσανάλογα τις χώρες που δεν διαθέτουν τους πόρους για να ανταγωνιστούν στην αγορά ενέργειας και τροφίμων. Oπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, η ενεργειακή ασφάλεια αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αφήνοντας τις φτωχότερες οικονομίες εκτεθειμένες.

Η μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, ωστόσο, έχει καθαρά δημογραφικό πρόσημο. Μέσα στα επόμενα 12 έως 15 χρόνια, περίπου 1,2 δισ. νέοι στις αναδυόμενες οικονομίες θα εισέλθουν στην παραγωγή χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Καθώς η κρατική βοήθεια από τις πλούσιες χώρες συρρικνώνεται, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιούν ότι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η εφαρμογή αυστηρά στοχευμένων μέτρων στήριξης αποτελούν τον μοναδικό δρόμο για να τονώσουν οι αναδυόμενες αγορές την οικονομική τους ανάπτυξη και να διατηρήσουν την κοινωνική τους συνοχή.