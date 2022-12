DIY Time! Πώς θα φτιάξεις toner με μηλόξυδο για να βάλεις τέλος στις φλεγμονές της επιδερμίδας

Αν υποφέρεις από σπυράκια, αν με το παραμικρό το δέρμα σου ξεσπά και εμφανίζει φλεγμονές, τότε καταλαβαίνω ότι αναζητάς δραστικές λύσεις. Συστατικά και προϊόντα, δηλαδή, τα οποία θα εξαφανίζουν τα βακτήρια, που έχουν την τάση να αναζωπυρώνουν ένα breakout. Και ποιο είναι το καλύτερο φυσικό συστατικό για τέτοιες περιστάσεις; Το μηλόξυδο.

Το μηλόξυδο βοηθά στην εξισορρόπηση του pH του δέρματος, καθιστώντας το λιγότερο λιπαρό και λιγότερο ξηρό ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σου. Με άλλα λόγια, μπορεί να είναι μια ονειρική επιλογή για εσένα που «παλεύεις» με σπυράκια και φλεγμονές, όπως είπαμε και παραπάνω. Και για να το εντάξεις στη skincare routine σου ένας τρόπος υπάρχει: να φτιάξεις το δικό σου toner με μηλόξυδο.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για το DIY toner με μηλόξυδο είναι τα εξής:

2 κουταλιές μηλόξυδο

¼ φλιτζανιού witch hazel (διαυγές υγρό – απόσταγμα του φυτού αμαμελίδα) ή χυμό aloe vera

Ανακάτεψε καλά τα υλικά και αμέσως θα έχεις δημιουργήσει το δικό σου toner. Για να το χρησιμοποιήσεις κάνε τα εξής: καθάρισε την επιδερμίδα σου με καθαριστικό προσώπου, έπειτα με ένα cotton pad ταμποναριστά άπλωσε στο πρόσωπο toner και ολοκλήρωσε με το serum και την κρέμα σου. Στη συνέχεια, βάλε το toner στο ψυγείο και όποτε θέλεις χρησιμοποίησέ το ξανά.

Αυτό που, στην ουσία, κάνει το toner είναι να ανοίγει τους πόρους της επιδερμίδας για να δεχθεί σε βάθος τα συστατικά που θα ακολουθήσουν από την ενυδατική και τον ορό. Το συγκεκριμένο, ωστόσο, toner προλαμβάνει τις φλεγμονές και τα ξεσπάσματα βοηθώντας πολύ την επιδερμίδα με τάση ακμής.

Το μηλόξυδο είναι ένα υπέροχο συστατικό για τις επιδερμίδες με τάση ακμής. Κι αυτό, γιατί έχει αντιβακτηρακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες μιας και μπορεί να αποτρέψει τα βακτήρια από το να προκαλέσουν ερεθισμό και σπυράκια. Για να καταλάβεις, το μηλόξυδο είναι όξινο και έτσι δεν ευνοεί τη μικροβιακή ανάπτυξη στην επιδερμίδα, ενώ έχει αποδειχθεί ότι «φρενάρει» και τις φλεγμονές.