DISNEY IN CONCERT ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η People Entertainment Group ® παρουσιάζει το DISNEY IN CONCERT το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαρτίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Αν σας άρεσαν οι περσινές συναυλίες Disney 100, ετοιμαστείτε να μαγευτείτε με τη νέα περιοδεία της Disney in Concert “Believe in Magic” σε μια Arena Edition υπερπαραγωγή!

Ένα χρόνο μετά τις επετειακές συναυλίες Disney 100, ο συναρπαστικός κόσμος, οι μαγικές μελωδίες και η διαχρονική μαγεία της Disney, επιστρέφουν μαζί με τα πιο λαμπρά αστέρια του West End για να μας εντυπωσιάσουν ξανά, μέσα από τη μουσική, την αφήγηση ιστοριών και το απόλυτο θαύμα, στο «Disney in Concert – Believe in Magic»!

Τα πιο λαμπρά αστέρια του West End του Λονδίνου, με πρωταγωνιστές τoν Ben Forster (Phantom of the Opera), και την Jenna Lee-James (Frozen), ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με μια διεθνούς κλάσης συμφωνική ορχήστρα 56 μουσικών για μια ζωντανή παράσταση που θα σας μεταφέρει κατευθείαν στα μαγευτικό κόσμο της Disney.

Συμμετέχουν η Σία Κοσκινά (η ελληνική φωνή της αγαπημένης μας Έλσα στο Frozen) και ο Άλεξ Παναγή (Σίμπα, Κουασιμόδος, κ.α.).

Παρουσιάζει ο Χρήστος Φερεντίνος!

Το «Disney in Concert – Believe in Magic» είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία, είναι ένα συγκινητικό ταξίδι μέσα από πασίγνωστες μελωδίες και ταινίες που αποτελούν το soundtrack των καλύτερων μας χρόνων. Θα δούμε αγαπημένους χαρακτήρες όπως την Έλσα από το «Ψυχρά κι Ανάποδα», τη Ραπουνζέλ από το «Μαλλιά Κουβάρια», τη Μιραμπέλ από το «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» και θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από τις ταινίες «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Ηρακλής: Πέρα από το Μύθο», «Η Μικρή Γοργόνα», «Μουλάν», «Βαϊάνα», «Αλαντίν», «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» και «Μαίρη Πόπινς».

Ταυτόχρονα, μια γιγαντοοθόνη θα προβάλλει σκηνές από αγαπημένες ταινίες της Disney, μετατρέποντας αυτή τη βραδιά σε ένα καθηλωτικό υπερθέαμα πολυμέσων για όλη την οικογένεια, στην μεγαλύτερη παραγωγή «Disney in Concert» που έχετε δει μέχρι σήμερα. Ένας συναρπαστικός κόσμος μοναδικών ιστοριών, μια μαγική ζωντανή εμπειρία, που θα πυροδοτήσει τη φαντασία και θα αγγίξει τις καρδιές όλων.

Ετοιμαστείτε για μια μαγική βραδιά όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ :

https :// www . more . com / gr – el / tickets / music / disney – in – concert – believe – in – magic – thessaloniki /

και στο ταμείο του ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παραγωγή / Διοργάνωση: People Entertainment Group