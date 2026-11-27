Σε διπλωματική διαμαρτυρία προς την Τεχεράνη προχώρησε το Κουβέιτ , καλώντας τον Ιρανό πρεσβευτή μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, από την οποία σκοτώθηκαν δύο Ιταλοί τεχνικοί και τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και προτείνει τη διεξαγωγή κοινής έρευνας για το περιστατικό.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή, Μοχάμαντ Τοτόνζι, προκειμένου να του επιδώσει επίσημη νότα διαμαρτυρίας για τις επιθέσεις που αποδίδει στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, η κίνηση αυτή αφορά τις «συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κράτους του Κουβέιτ», με πιο πρόσφατη την επίθεση με drone που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

Δύο Ιταλοί τεχνικοί νεκροί από την επίθεση

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο Ιταλοί τεχνικοί, οι οποίοι εργάζονταν για τη γερμανική εταιρεία Rheinmetall σε στρατιωτική εγκατάσταση του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με την ιταλική διπλωματία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράν έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και έναν σταθμό ανίχνευσης αντιαεροπορικής άμυνας. Στον συγκεκριμένο σταθμό εργάζονταν οι δύο Ιταλοί που σκοτώθηκαν.

Από την ίδια επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άνθρωποι, ένας Πακιστανός και ένας Κουβεϊτιανός.

Τόσο το Κουβέιτ όσο και η Ιταλία απέδωσαν την ευθύνη για το πλήγμα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Η Τεχεράνη αρνείται την εμπλοκή της

Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Αρχικά, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν είχε πραγματοποιήσει «καμία επιχείρηση» στην περιοχή όπου σημειώθηκε το πλήγμα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε την άρνηση της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ομόλογό του του Κουβέιτ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι η χώρα του είναι «έτοιμη να διεξαγάγει κοινή έρευνα» με το Κουβέιτ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες της επίθεσης.

Η ανταλλαγή κατηγοριών και η επίδοση της διπλωματικής νότας αναδεικνύουν την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, με το Κουβέιτ να καταγγέλλει επανειλημμένες επιθέσεις στο έδαφός του και την Τεχεράνη να αρνείται την ευθύνη για το τελευταίο περιστατικό.