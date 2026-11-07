Διπλωματικές πηγές: Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα – Δεν μας αφορά η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν την αφορά, στέλνουν διπλωματικές πηγές.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν ανέφερε σε σχετική ερώτηση του ΣΚΑΪ σχετικά με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» που προκάλεσε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX του καλωδίου επιλύθηκε.