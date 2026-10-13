Διπλωματικές πηγές για Γκίλφοϊλ: Ουδέν σχόλιο, είναι εσωτερικό ζήτημα της αμερικάνικης διοίκησης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ζήτησε την παραίτηση της αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Διπλωματικές πηγές της Αθήνας ανέφεραν το απόγευμα της Τρίτης (13/10): «Ουδέν σχόλιο. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της αμερικάνικης διοίκησης. Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από την αμερικανική πλευρά».

Ουσιαστικά, η Αθήνα κρατάει αποστάσεις από ένα ζήτημα που ξεκίνησε από αμερικανικά δημοσιεύματα του Τύπου και συνεχίστηκε με αποκαλύψεις για προσωπικές σχέσεις της Γκίλφοϊλ με πρώην δωρητή της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν και οι δημόσιες τοποθετήσεις τόσο του επιχειρηματία, Έρικ Ντίτερς, όσο και της νομικής υπηρεσίας της Γκίλφοϊλ.