Διπλωματικές πηγές: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης στη Ρηματική Διακοίνωσή της προς την Αθήνα, συνεχίζουμε τον διάλογο

Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης δίνουν διπλωματικές πηγές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έγγραφο του περασμένου Αυγούστου, το οποίο επαναλαμβάνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, απαντώντας μέσω της διπλωματικής οδού στους ισχυρισμούς που διατυπώνονται, τους οποίους χαρακτηρίζει ανυπόστατους.

Όπως υπογραμμίζουν «ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο». Σημειώνουν, μάλιστα, ότι και η λιβυκή πλευρά προκήρυξε θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη συγκεκριμένη γραμμή.

Την ίδια ώρα, οι δύο χώρες συνεχίζουν τον διάλογο που έχει ξεκινήσει για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, η διεξαγωγή των διμερών συνομιλιών δεν συνεπάγεται αναστολή της άσκησης νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας ούτε συνιστά αποδοχή μονομερών διεκδικήσεων.

Η Λιβύη απειλεί την Ελλάδα με διακοπή συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ με φόντο τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης

Υπενθυμίζεται ότι, ένταση στις σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης προκαλεί η αντίδραση της Τρίπολης στις σχεδιαζόμενες έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, με τη λιβυκή κυβέρνηση να αμφισβητεί τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες και να προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λιβύη απέστειλε στις 24 Αυγούστου ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις ελληνικές πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση ενεργειακών κοιτασμάτων. Η εξέλιξη καταγράφεται ενώ η αμερικανική Chevron προετοιμάζεται για τη δραστηριοποίησή της σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης.

Η λιβυκή πλευρά υποστηρίζει ότι οι ελληνικές ενέργειες αφορούν περιοχές στις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Παράλληλα, επικαλείται τις μονομερείς διεκδικήσεις της, όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτη που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάιο του 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ελληνική πρόσκληση για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Αυγούστου 2026. Το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ θαλάσσιες περιοχές, μεταξύ των οποίων τρεις νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η Αθήνα στηρίζει τον καθορισμό των συγκεκριμένων περιοχών στην ελληνική νομοθεσία και στην αρχή της μέσης γραμμής, εφόσον δεν υπάρχει διμερής συμφωνία οριοθέτησης. Αντίθετα, η Τρίπολη επιχειρεί να θεμελιώσει τις αξιώσεις της στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αμφισβητώντας την επήρεια ελληνικών νησιών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Λιβύη, μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του Αγκίλα Σάλεχ από την προεδρία της Βουλής και την αντικατάστασή του από πολιτικό που συνδέεται με το περιβάλλον του Σαντάμ Χαφτάρ.

Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη στάση της λιβυκής Βουλής απέναντι στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, καθώς ο Σάλεχ είχε αντιταχθεί στην υπογραφή του.

Οι εξελίξεις δημιουργούν πρόσθετη διπλωματική πίεση στην Αθήνα, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των ενεργειακών σχεδιασμών στην Ανατολική Μεσόγειο με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας και τις εσωτερικές ισορροπίες στη Λιβύη.