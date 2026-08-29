Διπλή παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και εκπλήξεις στα ψηφοδέλτια

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και μία εβδομάδα μετά θα επανέλθει για να κάνει την καθιερωμένη επίσκεψη στους χώρους της ΔΕΘ και να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Αυτή η διπλή παρουσία και ειδικά η πρώτη, που γίνεται λίγες ημέρες πριν την άφιξη του πρωθυπουργού, έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Θεωρούν πως ο κ. Τσίπρας παραβιάζει το πρωτόκολλο, μιας και συνήθως γίνεται πρώτα η ομιλία του πρωθυπουργού και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα.

Όπως και να έχει το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έχει κλείσει και το βάρος μετατοπίζεται τώρα στην εκδήλωση της ερχόμενης Τετάρτης. Κυρίως για το ποιοι θα παραστούν και ποιοι όχι. Αλλά και το ποιοι θα μπουν στην αίθουσα του ξενοδοχείου Πόρτο Παλλάς που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1500 άτομα. Μαθαίνουμε πως η είσοδος δεν θα είναι ακριβώς ελεύθερη, αφού θα υπάρχουν προσκλήσεις. Και ανάλογα με την προσέλευση θα αποφασιστεί αν στην συνέχεια αυτό θα μετατραπεί σε ελεύθερη είσοδο.

Το σίγουρο είναι πως ο πρώην πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να δώσει πανηγυρικό τόνο στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος. Έχοντας τον αέρα των δημοσκοπήσεων που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κλίμα νίκης. ” Να δείξουμε πως είμαστε το νέο που έρχεται και θα αντιπαρατεθεί απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη”, λέει στην “Π” στέλεχος του κόμματος από τη Θεσσαλονίκη.

Υποψήφιοι

Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κόμμα αναμένεται να ανακοινώσει του πρώτους υποψήφιους βουλευτές του. Για την Α΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης ακούγεται πως τελικά θα βρεθεί σε αυτήν η Πόπη Τσαπανίδου. Η δημοσιογράφος μπορεί να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα, όμως θα επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έκανε αρκετά από τα επαγγελματικά της βήματα.

Μία άλλη δημοσιογράφος η Δώρα Αυγέρη φαίνεται πως επίσης θα είναι υποψήφια στην περιφέρεια που ήταν και το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δηλαδή την Β’ Θεσσαλονίκης. Το όνομα της αρχικά είχε ακουστεί για την Α’ περιφέρεια. Στην Β’ περιφέρεια πάντως ίσως και να έχουμε μία ακόμη έκπληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες της “Π” ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος μπορεί να βρεθεί ως υποψήφιος βουλευτής στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Αν και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Καστοριά ίσως να βρεθεί στη Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης στην οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς στο αγροτικό τομέα.

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