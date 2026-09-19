Διπλή αναβάθμιση: Τι σημαίνει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Πού θα έχει αντίκτυπο

Ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία αποτελεί η νέα αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους, με τη Moody’s να αναβαθμίζει τις προοπτικές της χώρας από σταθερές σε θετικές.

Ο πρωθυπουργός, με ανάρτησή του, σημείωσε ότι επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως «νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας», χαρακτηρίζοντας τις αναβαθμίσεις ακόμη μία ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, με τις οικονομίες να δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος δανεισμού και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Η Γαλλία έχει υποβαθμιστεί, ενώ το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά διεθνώς. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, ενώ η ενεργειακή κρίση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s χαρακτηρίζεται από το οικονομικό επιτελείο ως «ψήφος εμπιστοσύνης» προς τη χώρα και τους επενδυτές. Η βελτίωση της αξιολόγησης ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού για επενδύσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού για το Δημόσιο.

Επιστροφή στην αξιολόγηση ΒΒΒ+

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστροφή της Ελλάδας στην αξιολόγηση ΒΒΒ+, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 2010.

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης επικαλούνται μια σειρά από παράγοντες που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, η ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, η αύξηση των ξένων επενδύσεων και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η μείωση του δημόσιου χρέους αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου.

Η βελτίωση της αξιολόγησης αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στο κόστος δανεισμού των τραπεζών, με πιθανές επιπτώσεις κατ’ επέκταση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός, στην ανάρτησή του, τόνισε ότι η αξιοπιστία και η σταθερότητα αποτελούν τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον, με στόχο την αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της δυνατότητας στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις για την αναβάθμιση αναγνωρίζουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, η δημοσιονομική πρόοδος αξιοποιείται για την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, μεταξύ άλλων μέσω πρόωρων αποπληρωμών, στρατηγική που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.