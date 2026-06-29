Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης: Αποχώρηση της αντιπολίτευσης και στο βάθος… δημαιρεσίες

Με την αποχώρηση τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης συνοδεύτηκε η ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται σήμερα το απόγευμα στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης για την κοινωνική πολιτική. Την αποχώρηση από την αίθουσα επέλεξαν οι παρατάξεις του Σπύρου Πέγκα και του Κωνσταντίνου Ζέρβα, η «Πόλη Ανάποδα» του Νίκου Νικήσιανη, καθώς και η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε κατατεθεί σχετική εισήγηση από τη διοίκηση, ότι δεν είχαν προσκληθεί κοινωνικοί φορείς και ότι η συζήτηση δεν επικεντρωνόταν στο θέμα της κοινωνικής κατοικίας. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης υπενθύμισε ότι την ειδική συνεδρίαση για την κοινωνική πολιτική την είχε ζητήσει η δημοτική αρχή, γεγονός που αποτυπώνεται στα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου.

Για το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας σημείωσε ότι μπορεί να προγραμματιστεί ξεχωριστή ειδική συνεδρίαση οποτεδήποτε το επιθυμούν οι παρατάξεις. Κατά τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, πάντως, η κοινή στάση των τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης μόνον τυχαία δεν ήταν. Ο δήμαρχος συνέδεσε την εικόνα που διαμορφώθηκε στη συνεδρίαση με τις επικείμενες δημαιρεσίες της 1ης Ιουλίου, όταν το δημοτικό συμβούλιο θα κληθεί να εκλέξει το νέο προεδρείο του και τα μέλη της δημοτικής επιτροπής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν διεργασίες ενόψει της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Μία ακόμη πολιτική λεπτομέρεια είχε τη σημασία της: από τη μείζονα αντιπολίτευση του Κωνσταντίνου Ζέρβα κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρών ήταν μόνον ο Κώστας Ιακώβου, ο οποίος, αφού ανέπτυξε το σκεπτικό του, αποχώρησε μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Β.Ζ.