Δημοσκόπηση της GPO με προβάδισμα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση

Την αποτύπωση των τάσεων του εκλογικού σώματος την τρέχουσα περίοδο, κατέγραψε δημοσκόπηση της GPO για το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά». Μείωση του ποσοστού της σε σχέση με το Νοέμβριο, που ήταν 25,2% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, που συγκεντρώνει 23,7%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 12,3%, ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση με 10,1%. Ανοδική τάση καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,5%, ενώ το Νοέμβριο ήταν στο 5,8%. Στο 8,4% βρίσκεται το ΚΚΕ, ενώ ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 4,3%, η Φωνή Λογικήςμε 2,3%. Με 1,9% καταγράφεται το ΜΕΡΑ25 και η ΝΙΚΗ, ενώ 1,4% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά.