Δημοσκόπηση: Στο 25,8% η ΝΔ, στο 18,2% ο Τσίπρας, στο 9,4% η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ

Στις 7,6 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr.

Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Έπεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και το ΠΑΣΟΚ, ως τέταρτο κόμμα, με 8,9%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%.

Υπό της μονάδος είναι η ΝΙΚΗ με 0,9%, οι Δημοκράτες με 0,7%, οι Σπαρτιάτες με 0,5% και η Νέα Αριστερά με 0,2%. «Δεν έχω αποφασίσει» απαντά το 10,8%, και «άλλο κόμμα» επιλέγει το 4,3%.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της ΝΔ από την ΕΛΑΣ είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα, η ΝΔ είναι στο 28,3% και το κόμμα Τσίπρα στο 21,4%.

Αναλυτικά:

ΝΔ: 28,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 9,9%

ΚΚΕ: 6,4%

Ελληνική Λύση: 5,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,1%

ΝΙΚΗ: 0,9%

Νέα Αριστερά: 0,2%

Σπαρτιάτες: 0,5%

Δημοκράτες: 0,7%

Φωνή Λογικής: 3,6%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 11,9%

ΕΛΑΣ: 21,4%

Άλλο κόμμα: 4,3%

Βάσει των ευρημάτων της δημοσκόπησης, η «πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση» αποτελεί κατά 46,8% το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ενώ για το 31,8% είναι η «σταθερότητα και συνέχεια». Για το 16,6% το διακύβευμα είναι «ρήξη με το πολιτικό σύστημα». «Τίποτα από αυτά/αδιαφορία» απαντά το 3,1% και «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» λέει το 1,7%.

Στην τοποθέτηση «η ιδέα ότι “μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση εγγυάται σταθερότητα” για εσάς», το 45,6% κάνει λόγο για εκβιαστικό δίλημμα, το 31% απαντά «με πείθει, η σταθερότητα προέχει», ενώ το 28,6% απαντά «δεν με αγγίζει».

Σε ερώτηση για το «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές», το 31,6% απαντά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το 18,8% λέει ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, το 16,4% ΝΔ, «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» το 13,1%, 6,3% Ελπίδα για τη Δημοκρατία και 5,7% ΣΥΡΙΖΑ.