Δημοσκόπηση: Στο 25,2% η ΝΔ – Μάχη ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Πρώτη θέση με 25,2% είναι η ΝΔ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του iefimerida.gr για τον μήνα Οκτώβριο, με την ΕΛΑΣκαι το ΠΑΣΟΚ να δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση με 13,5% και 11,2% αντίστοιχα.

Στην πρόθεση ψήφου το ΚΚΕ καταγράφει άνοδο και βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,1% και ακολουθούν με 7,3% η Ελληνική Λύση, με 4% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,3% η Φωνή Λογικής. Η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει μόλις 2,2%, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα πίσω από το οποίο φέρεται να βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης καταγράφει ποσοστό 2,4%.

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Aντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 29,4%. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%, το ΚΚΕ με 9,4% βρίσκεται στην τέταρτη θέση και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,5%, με 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας και με 3,8% η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 2,6%, το οποίο δεν της εξασφαλίζει την είσοδο στη Βουλή, ενώ η Συμμαχία Ελλήνων είναι στο 2,8%.

Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στη συνολική αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών και συγκεκριμένα στον δείκτη καταλληλότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,5% διατηρεί την πρώτη θέση έχοντας καθαρή διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα που ακολουθεί τρίτος – μετά τον κανέναν (18,6%) – με 14,8% και τον τέταρτο Νίκο Ανδρουλάκη με 9,4%.

Η δυναμική ενός κόμματος Σαμαρά

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει ένα ισχυρό ενδεχόμενο της τάξης του 3,2% με τη συνολική δυνητική δεξαμενή να αποτυπώνεται στο 10,5% δείχνοντας προς το παρόν να λειτουργεί περισσότερο ως μια εκτονωτική εναλλακτική δύναμη και λιγότερο ως ένας μαζικός πόλος έλξης του κατακερματισμένου αντιπολιτευτικού σκηνικού.

Το 52,7% θέλει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές

Όσον αφορά την επομένη των εκλογών, το 27,8% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε την παραμονή της ΝΔ στην κυβέρνηση και του Κ. Μητσοτάκη στη θέση του πρωθυπουργού και, παρά τη σαφή προτίμηση για αλλαγή κατεύθυνσης από το 68,5%, οι πολίτες δεν έχουν καταλήξει σε ένα εξίσου σαφές μοντέλο διακυβέρνησης.

Το εκλογικό σώμα σε ποσοστό 42,8% θα ήθελε κυβέρνηση συνεργασίας, σε αντίθεση με το αυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 52,7% που, βλέποντας το αδιέξοδο, αναγνωρίζει την ανάγκη μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης ακόμη κι αν χρειαστούν για την επίτευξή της επαναλαμβανόμενες εκλογές.