Δημοσκόπηση στην Ά Θεσσαλονίκης για τους υποψήφιους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – Ποιοι προηγούνται

Δημοσκόπηση τρέχει τις τελευταίες ημέρες στην Α’ Θεσσαλονίκης για λογαριασμό των πιθανών υποψήφιων βουλευτών της Ελληνικής Αριστερή Συμπαράταξης. Οι πληροφορίες , όπως είναι φυσικό δίνονται με το σταγονόμετρο, ωστόσο τα ευρήματα φαίνεται να είναι ενδιαφέροντα.

Η μέτρηση έχει γίνει με βάση τα ονόματα που μέχρι σήμερα έχουν βγει μπροστά από το κόμμα. Ωστόσο και όπως είναι φυσικό θα προστεθούν και άλλοι “παίκτες” στην πορεία προς τις εκλογές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή δεδομένα πρώτος εμφανίζεται να είναι το μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα Άρης Στυλιανού με ένα ποσοστό κοντά στο 20%. Ακολουθεί ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη Αντώνης Σαουλίδης με ποσοστό κοντά στο 15%. Στην τρίτη θέση η αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη με ποσοστό 13%.

Ακολουθεί ένας μικρός συνωστισμός στο 10% με 11% με τη σειρά να διαμορφώνεται ως εξής: Αντώνης Ελευθεριάδης, Μίλτος Τόσκας, Άκης Σακισλόγλου και το όνομα του πρωτοεμφανιζόμενου Κώστα Πανάκα που ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. το 2023 στην Β΄ Θεσσαλονίκης.

ΣΤ.ΑΛ.