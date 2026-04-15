Δημοσκόπηση στη Γαλλία: Η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει τα νοικοκυριά – Έξι στους 10 περιορίζουν τις δαπάνες τους

Ηεκτίναξη των τιμών των καυσίμων στη Γαλλία, με άνοδο 15% μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, οδηγεί τα νοικοκυριά σε αναγκαστικές περικοπές δαπανών, με έξι στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι έχουν ήδη «σφίξει το ζωνάρι»,

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας ELABE, το 37% των ερωτηθέντων Γάλλων έχει εγκαταλείψει την ιδέα να φύγει για διακοπές, ενώ το 33% δηλώνει ότι έχει μειώσει τις αγορές και τις εξόδους όπως κινηματογράφοι, εστιατόρια κ.λπ.

Επίσης το 59% δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις μετακινήσεις με το ΙΧ αυτοκίνητό του. Οι τιμές των καυσίμων στη Γαλλία έχουν αυξηθεί τις τρεις τελευταίες εβδομάδες κατά 15%.

Σε ό,τι αφορά τέλος στα μέτρα ελάφρυνσης των συνεπειών της κρίσης το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ των φορολογικών ελαφρύνσεων και το 72% δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της παροχής στοχευμένων ενισχύσεων στους επαγγελματίες και στα ασθενέστερα οικονομικώς νοικοκυριά.

Νέα προειδοποίηση από 11 χώρες για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι υπουργοί Οικονομικών έντεκα χωρών, μεταξύ των οποίων και εκείνοι της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, προειδοποίησαν σήμερα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επιβαρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ακόμη και αν η κρίση επιλυθεί.

Οι χώρες που υπογράφουν το κείμενο (εκτός των τριών προαναφερόμενων είναι η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και τη Νέα Ζηλανδία), χαιρετίζουν στην κοινή ανακοίνωσή τους την κατάπαυση του πυρός «που είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την ασφάλεια της περιοχής».

Ζητούν παράλληλα να υπάρξει «μια γρήγορη και βιώσιμη λύση», μέσω διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι «η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, η διεύρυνση της σύγκρουσης ή η συνεχιζόμενη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα αποτελούσαν σοβαρούς πρόσθετους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Οι υπουργοί εκτιμούν εξάλλου ότι «ακόμη και με μια βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στον πληθωρισμό και στις αγορές θα επιμείνουν».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική κυβέρνηση, οι έντεκα χώρες «δεσμεύονται να αποφύγουν και καλούν και όλες τις υπόλοιπες χώρες να αποφύγουν τακτικές προστατευτισμού, όπως είναι οι αδικαιολόγητοι έλεγχοι στις εξαγωγές, η συσσώρευση αποθεμάτων και η εφαρμογή εμπορικών φραγμών στους υδρογονάνθρακες και σε άλλες εφοδιαστικές αλυσίδες που επηρεάζονται από την κρίση».