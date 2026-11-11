Δημοσκόπηση Real Polls: Διψήφια διαφορά για τη ΝΔ και Βουλή δέκα κομμάτων

Προβάδισμα μεγαλύτερο των 10 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls, για λογαριασμό της ιστοσελίδας Protagon, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 12%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 30,1% και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 17,2%, το ΠΑΣΟΚ 12%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Συμμαχία Ελλήνων με 5,7%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ενώ Νίκημ, Δημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται κάτω από το όριο του 3%.

Ως προς την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εμφανίζεται να διατηρεί διαφορά οριακά μεγαλύτερη των 10 μονάδων από την Ελληνική Αριτερή Συμπαράταξη.

Συγκεκριμένα, η κυβερνώσα παράταξη συγκεντρώνει ποσοστό 24,7% και ακολουθούν: ΕΛ.Α.Σ. με 14,5%, ΠΑΣΟΚ με 9,3%, ΚΚΕ με 5%, Συμμαχία Ελλήνων με 4,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,4%, Ελληνική Λύση με 4,3% και ΜέΡΑ25 με 3,5%.