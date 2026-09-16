Δημοσκόπηση Pulse: Στο 30,5% η ΝΔ, σταθερή η ΕΛΑΣ, μικρή άνοδος για ΠΑΣΟΚ

Την πρώτη εικόνα για το πώς υποδέχθηκαν οι πολίτες τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ. Μεταξύ των πακέτων μέτρων που τέθηκαν στην κρίση των ερωτηθέντων, οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων, φτάνοντας στο 32%.

Χαμηλότερα και με το ίδιο ποσοστό ακολουθούν οι προτάσεις που παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, οι οποίες αποτιμώνται θετικά από το 25% των ερωτηθέντων αντίστοιχα.

Στο 26,5% η ΝΔ – Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15%

Στην πρόθεση ψήφου, με το σύνολο των απαντήσεων, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 26,5%, έναντι 26% στην αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση.

Στη δεύτερη θέση διατηρείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με 15%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,5%, ενισχυμένο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από το 10%. Στο 7,5% βρίσκεται η Ελληνική Λύση, επίσης με άνοδο μισής μονάδας, ενώ το ΚΚΕ παραμένει στο 6%.

Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ, οι οποίες συγκεντρώνουν από 5%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 3%. Στο 2,5% βρίσκεται το ΜέΡΑ25 και στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την επιλογή κάποιου άλλου κόμματος δηλώνει το 4,5% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό όσων επιλέγουν αποχή, λευκό ή άκυρο διαμορφώνεται στο 1,5%. Σημαντική παραμένει και η δεξαμενή της αδιευκρίνιστης ψήφου, καθώς αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν φτάνουν συνολικά το 11%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, οι απαντήσεις στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Όταν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρούν ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα και τις επιπτώσεις του, καμία από τις τρεις πολιτικές προτάσεις δεν βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Η συχνότερη απάντηση ήταν «κανένας», την οποία επέλεξε το 31% των ερωτηθέντων, καταγράφοντας την επιφύλαξη σημαντικού τμήματος των πολιτών ως προς το κατά πόσο οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν μπορούν να δώσουν αποτελεσματική απάντηση στις πιέσεις που προκαλεί η ακρίβεια.

Στο 32% οι θετικές κρίσεις για την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ως προς την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και τις προτάσεις που παρουσίασε, θετική άποψη εκφράζει συνολικά το 32% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση. Ειδικότερα, το 16% δηλώνει ότι τις αξιολογεί «σίγουρα θετικά» και ένα επιπλέον 16% «μάλλον θετικά».

Αρνητική γνώμη καταγράφεται συνολικά στο 54%, με το 38% να τοποθετείται «σίγουρα αρνητικά» και το 16% «μάλλον αρνητικά». Την ίδια ώρα, το υπόλοιπο 14% των ερωτηθέντων δεν διατυπώνει συγκεκριμένη άποψη για την παρουσία και τις προτάσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.