Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα 14,5 μονάδων για ΝΔ, τα νέα κόμματα και ο φόβος του πολέμου στο Ιράν

Μπορεί οι εκλογές στην Ελλάδα να προσδιορίζονται για κάπου μέσα στο καλοκαίρι του 2027, όμως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το πολεμικό σκηνικό που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ κατά του Ιράν, απασχολεί πολύ περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, όπως φάνηκε στη δημοσκόπηση που διενήργησε η Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΊ και η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης (11/3).

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 8 στους 10 (79%) δείχνουν να «φοβούνται» από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις συνέπειες του πολέμου να πιστεύουν ότι μπορούν να τους επηρεάσουν κατά 39% στην Οικονομία και κατά 18% σε στρατιωτική εμπλοκή της χώρας.

Την ίδια ώρα, το 53% απάντησε ότι ανησυχεί για τα ελληνοτουρκικά, ενώ πάνω από τους 7 στους 10 (72%) κρίνουν ως θετικές τις ενέργειες της Ελλάδας μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε η Κύπρος.

Σε μια γενικότερη ερώτηση, οι πολίτες απάντησαν θετικά κατά 47% για τις αποφάσεις της κυβέρνησης στο διεθνές σκηνικό.

Πρώτη με διαφορά 14,5% η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Με 14,5 διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ έχει στο 25,5% ανεβασμένη κατά 1,5 μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση της εταιρίας και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5% και η Φωνή Λογικής με 3%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2024 καταλαμβάνοντας 31,5%. Μάλιστα παρατηρείται μέσω των αναποφάσιστων και το 18% έχει μειωθεί στο 16%.

Ξεκάθαρα κερδισμένο είναι το κυβερνών κόμμα, κάτι που φαίνεται ότι προέρχεται και από τη συσπείρωση γύρω από τα εθνικά θέματα, αλλά και από την εμπιστοσύνη που κερδίζει από τους πολίτες, αφού παράλληλα η αντιπολίτευση δεν πείθει.

Μικρή άνοδος για Τσίπρα, Σαμαρά «ξεφούσκωσε» η Καρυστιανού

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, εργάζονται εδώ και μήνες στη βελτίωση του πολιτικού τους προφίλ και στην επιστροφή στην ενεργό δράση με νέο κομματικό φορέα. Το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους.

Το 43% των Ελλήνων ψηφοφόρων βλέπει με αρνητικό μάτι το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 27% αδιαφορεί.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα, το 41% βλέπει αρνητικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το 22% αδιαφορεί.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στο πολιτικό σκηνικό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, χωρίς, ωστόσο και εκείνη να έχει ανεβάσει εσχάτως τα ποσοστά της.