Δημοσκόπηση Pulse: «Μόνιμα» 2ος ο Τσίπρας, ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού – Διπλάσια διαφορά για ΝΔ

Μπορεί να είναι νεοσύστατο κόμμα, όμως, ήδη μετράει τέσσερις δεύτερες θέσεις σε ισάριθμες δημοσκοπήσεις (Opinion 1/6, Alco 29/5, Real Polls 27/5) με τη σημερινή της Pulse για τον ΣΚΑΪ να φέρνει ξανά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ως αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό που αγγίζει το 13,5% στην πρόθεση ψήφου.

Τα νέα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον πρώην πρωθυπουργό, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που «παγιώνεται» τρίτο με 10% (υποχώρησε 2 μονάδες) και μάλιστα δίνει σκληρή μάχη με το επίσης νεοϊδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» (9.5%). Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να διατηρεί όχι απλά διψήφια, αλλά διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο (25,5%).

Ένα ακόμη στοιχείο, είναι οι σημαντικές απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και της Πλεύσης Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse και την αποτύπωση της συγκεκριμένης στιγμής, στη Βουλή μπαίνουν οκτώ ή εννέα κόμματα, με το ΜέΡΑ25 να βρίσκεται στο όριο του 3% και τη Φωνή Λογικής στο 3,5%.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Πρόθεση ψήφου:

ΝΔ 25,5%

ΕΛ.Α.Σ. 13.5%

ΠΑΣΟΚ 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%

ΚΚΕ 6%

Ελληνική Λύση 5,5%

Πλεύση Ελευθερίας 4,5%

Φωνή Λογικής 3%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Μία σημαντική παράμετρος, η οποία λειτουργεί και ως ένδειξη για τις προθέσεις των ψηφοφόρων, είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μακράν ως καταλληλότερος, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με μεγάλη διαφορά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περιορίζεται σε μονοψήφιο ποσοστό.

Τα κριτήρια επιλογής των ψηφοφόρων

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, οι πολίτες κλήθηκαν να καταθέσουν τα κριτήρια επιλογής τους. Όπως φαίνεται, περισσότεροι από τους μισούς θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, ήτοι με την προοπτική που τους δίνει το πρόγραμμα και ο ρεαλισμός των προτάσεων.

Η έρευνα της Pulse αποτυπώνει το κριτήριο του συνόλου των ψηφοφόρων, αλλά και ειδικότερα των ψηφοφόρων κάθε κόμματος, τουλάχιστον όσων διεκδικούν την εξουσία.

Ποιοι και πόσοι θα ψήφιζαν τα νέα κόμματα

Μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η πιθανή ανακοίνωση κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να είναι το κομμάτι που λείπει από το παζλ του υπό διαμόρφωση πολιτικού σκηνικού.

Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται με λεπτομέρειες το προφίλ των πιθανών ψηφοφόρων τόσο του κόμματος Σαμαρά, όσο και των δύο νέων κομμάτων, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Με δεδομένο ότι οι πιθανοί ψηφοφόροι του Αντώνη Σαμαρά εικάζεται ότι θα προέλθουν από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείται εξαιρετικά ενδιαφέρον να μετρηθούν οι όποιες απώλειες στο κυβερνών κόμμα και το κατά πόσο θα επηρεάσει τον στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τι λένε για τα ελληνοτουρκικά

Περισσότεροι από τους μισούς ανησυχούν πολύ ή αρκετά για τα ελληνοτουρκικά

Η δημοσκόπηση της Pulse καταγράφει και την ανησυχία των Ελλήνων πολιτών για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Άγκυρας να περάσει ως νόμο στο τουρκικό κοινοβούλιο τη «Γαλάζια Πατρίδα».