Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,5% – Μάχη για την τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

ταθερά πρώτη εμφανίζεται άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σε δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών, με ποσοστό 25%, διατηρώντας διαφορά περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, η οποία «τερματίζει» δεύτερη με ποσοστό 15,5%.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5% με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να χάνει μια μονάδα.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (στην παρένθεση τα ποσοστά του Ιουνίου):

Νέα Δημοκρατία 25% (24%)

ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)

ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)

Ελληνική Λύση 7% (8%)

ΚΚΕ 5,5% (6%)

Φωνή Λογικής 4% (3,5%)

Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)

ΜεΡΑ25 3% (3%)

ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)

Νέα Αριστερά 1% (1%)

Δημοκράτες 1% (1%)

Νίκη 0,5% (0,5%)

Άλλα κόμματα 3% (2,5%)

Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)

Ακόμη, στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 28%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας στη δεύτερη θέση με 18%, η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.