Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στις 15,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ

Παγιωμένη σε διψήφιο νούμερο είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (29,3%) με το ΠΑΣΟΚ (13,6%) στην εκτίμηση ψήφου ενώ ένα 63% είπε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε» το κόμμα Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για λογαριασμό του theopinion.gr.

Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (11,9%) και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (9,9%), ΚΚΕ (8,8%) και ΣΥΡΙΖΑ (5,8%).

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,9%

ΚΚΕ: 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ25: 3,4%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Σπαρτιάτες: 1,6%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

Ελληνική Λύση: 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,7%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,4%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1,2%

Άλλο κόμμα: 4%

«Γκρίζα ζώνη»: 22,9%

Θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 63% απαντά πως δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση, το 15% πιθανώς δεν θα το ψήφιζε, ενώ το 15% απαντά πως πολύ πιθανώς θα το ψήφιζε και το 5% πως σίγουρα θα το ψήφιζε.

Η παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Παράλληλα, σε ερώτηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ 2025, το 44% πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 31% πως είναι λίγο ικανοποιημένο, το 10% πως είναι αρκετά ικανοποιημένο και το 3% πως είναι πολύ ικανοποιημένο.