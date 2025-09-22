Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στις 15,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ

Παγιωμένη σε διψήφιο νούμερο είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (29,3%) με το ΠΑΣΟΚ (13,6%) στην εκτίμηση ψήφου ενώ ένα 63% είπε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε» το κόμμα Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για λογαριασμό του theopinion.gr.
Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (11,9%) και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (9,9%), ΚΚΕ (8,8%) και ΣΥΡΙΖΑ (5,8%).
Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 29,3%
- ΠΑΣΟΚ: 13,6%
- Ελληνική Λύση: 11,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,9%
- ΚΚΕ: 8,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%
- Φωνή Λογικής: 4,2%
- ΜέΡΑ25: 3,4%
- Νίκη: 2,5%
- Νέα Αριστερά: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
- Σπαρτιάτες: 1,6%
- Άλλο κόμμα: 5,1%
Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 22,6%
- ΠΑΣΟΚ: 10,5%
- Ελληνική Λύση: 9,2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,7%
- ΚΚΕ: 6,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,4%
- Φωνή Λογικής: 3,2%
- Νίκη: 1,9%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
- Σπαρτιάτες: 1,2%
- Άλλο κόμμα: 4%
- «Γκρίζα ζώνη»: 22,9%
Θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;
Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 63% απαντά πως δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση, το 15% πιθανώς δεν θα το ψήφιζε, ενώ το 15% απαντά πως πολύ πιθανώς θα το ψήφιζε και το 5% πως σίγουρα θα το ψήφιζε.
Η παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Παράλληλα, σε ερώτηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ 2025, το 44% πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 31% πως είναι λίγο ικανοποιημένο, το 10% πως είναι αρκετά ικανοποιημένο και το 3% πως είναι πολύ ικανοποιημένο.