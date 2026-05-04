Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές

Παρά τη φθορά από τις τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll , η κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά σταθερό προβάδισμα έως και 16,8 μονάδων, όπως παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Action24.

Συγκεκριμένα, η Ν.Δ. συγκεντρώνει το 31,2% στην εκτίμηση ψήφου, ποσοστό μειωμένο κατά 1,5 μονάδες σε σύγκριση με το 32,7% του Μαρτίου 2026. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 14,4%, σημειώνοντας άνοδο 1,2 μονάδων από το 13,2% του προηγούμενου μήνα. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ελαφρώς αυξημένη από το 9,2% του Μαρτίου.

Το ΚΚΕ διατηρεί σταθερό ποσοστό 7,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρεί στο 8,2% από 9,6% τον Μάρτιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου σημειώνει 4,3% (από 4,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3% (από 4,7%) και το ΜέΡΑ25 2,8% (από 2,9%). Ακόμα, η Νίκη καταγράφει 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,1% αντίστοιχα, ενώ η Νέα Αριστερά παραμένει στο 1%. Οι αναποφάσιστοι εκτιμώνται στο 12,6%.

Πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 25,5%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 11,7% και την Ελληνική Λύση με 7,7%. Το ΚΚΕ φτάνει στο 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 3,5% και η Νίκη μόλις 1,4%.

Ακόμα, το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,3%, η Νέα Αριστερά 0,8%, η Φωνή Λογικής 3,5%, οι Σπαρτιάτες 0,9% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 0,9%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 18,4%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10,3%, αντανακλώντας τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου.

Η παράσταση νίκης στη δημοσκόπηση

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα αναδειχθεί νικητής στις επόμενες εκλογές, η Ν.Δ. κυριαρχεί με 54,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση με 5,6%. Επίσης, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,6% και το ΚΚΕ 1%. Το 20,8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην αυθόρμητη απάντηση για την καταλληλότητα στη θέση του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, με μειωμένο ποσοστό σε σχέση με το 31,4% του Μαρτίου. Η επιλογή «κανένας» συγκεντρώνει 23,4%, σημαντικά μειωμένη από το 29,5% της προηγούμενης μέτρησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μέτρηση με 9,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει 6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,8% και η Μαρία Καρυστιανού 5,1%.

Τι λένε για Τσίπρα – Καρυστιανού

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι οι πολίτες να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 7,7% απαντά «πολύ» (από 7% τον Μάρτιο) και το 11,4% «αρκετά» (από 7,8%). Έτσι, συνολικά, το ποσοστό αυτών που εκδηλώνουν θετική διάθεση ανέρχεται στο 19,1%, αυξημένο από το 14,8% της προηγούμενης μέτρησης. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν ότι «καθόλου» δεν θα ψήφιζαν τέτοιο κόμμα μειώνονται στο 65,9% από 71,4%.

Αντίστοιχα, για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 9% δηλώνει «πολύ» πιθανό και το 12,1% «αρκετά» πιθανό, διατηρώντας σταθερά επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο. Επίσης, «λίγο» απάντησε το 15% και καθόλου το 57,8%.

Για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, η αρνητική στάση παραμένει συντριπτική, με το 76,4% να απαντά «καθόλου». Στον αντίποδα, «πολύ» απάντησε το 3,3%. «αρκετά» το 5,8% και«λίγο» το 10,2%.

Ψήφος σταθερότητας ή διαμαρτυρίας;

Στο κρίσιμο ερώτημα αν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα ή για να εκφράσουν διαμαρτυρία, το 50,7% επιλέγει τη σταθερότητα και το 34,9% τη διαμαρτυρία, ενώ το 14,4% δηλώνει αναποφάσιστο. Παράλληλα, το 78,2% θεωρεί ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα, με μόλις 14,3% να εκφράζει αντίθετη άποψη.]

Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 39,3% τοποθετείται υπέρ της άνοιξης του 2027, το 28,4% επιθυμεί άμεσες εκλογές και το 24,6% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής τους το φθινόπωρο. Το 7,6% δεν έχει διαμορφώσει άποψη.

Η ακρίβεια το πιο σημαντικό πρόβλημα

Στην αυθόρμητη ιεράρχηση των προβλημάτων με δυνατότητα έως τριών επιλογών, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός κυριαρχούν με 52,2%, ακολουθούμενα από την οικονομία και την ανάπτυξη με 30,7%. Η διαφθορά συγκεντρώνει 18,1%, η απονομή δικαιοσύνης 15,6%, οι τιμές ενέργειας 14,7%, ο πόλεμος στο Ιράν 11,7%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 9,4% και η εγκληματικότητα 9%.

Η ανησυχία για ένα νέο κύμα ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων είναι σχεδόν καθολική, καθώς το 92,3% των ερωτηθέντων δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ανήσυχο. Μόλις το 6,8% εμφανίζεται «λίγο» ή «καθόλου» ανήσυχο.

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αξιολογούνται αρνητικά από την πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 35,8% θεωρεί ότι «δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία», το 27% ότι «είναι πίσω από τις ανάγκες» και το 26,7% ότι «είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν». Μόλις το 9,1% πιστεύει ότι θα βοηθήσουν.

Στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, η εικόνα είναι αντεστραμμένη με αρνητικό πρόσημο, καθώς το 52,9% αξιολογεί αρνητικά τη στάση της κυβέρνησης, ενώ το 44,7% θετικά.

Τι δείχνουν οι απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 42,8% θεωρεί ότι «είναι η εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά», ενώ το 42,2% ότι «δείχνουν πως επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι». Μόλις το 11,4% εκτιμά ότι «δεν πρόσθεσαν κάτι νέο».

Πάντως, στο ερώτημα αν τα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού (άρση ασυλίας βουλευτών, παραίτηση υπουργών) ήταν σωστά και άμεσα, το 50,5% απαντά αρνητικά και το 43,0% θετικά. Παράλληλα, το 47,4% θεωρεί σωστή την καθιέρωση του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, με το 35,8% να διαφωνεί.