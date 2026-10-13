Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα ΝΔ, γκρίνια για την αλαζονεία, στη Βουλή ο Κασιδιάρης

Προβάδισμα μεγαλύτερο των δέκα μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι των διωκτών της σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Opinion Poll η οποία μεταδόθηκε από το Action24.

Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστό 25,5% και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 13,3%, το ΠΑΣΟΚ με 10,4%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,8%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Ελληνική Λύση, το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» στο οποίο συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Βουλή εννέα κομμάτων προκύπτει από την εκτίμηση ψήφου. Με βάση αυτήν η ΝΔ εμφανίζεται με ποσοστό 30,3% και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,3% το ΚΚΕ με 7,2%, η Ελληνική Λύση με 6,8% η Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 2,9%, ενώ εκτός Βουλής μένει το ΜέΡΑ με 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 0,9%.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκη διατηρεί την υπεροχή του ως καταλληλότερος για την πρωθυπουργία με 27,4%. Ο Αλέξης Τσίπρας έπεται με 13,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφεται τρίτος με 7,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα σε ερώτημα σχετικά με τις αναφορές σε αλαζονική στάση στελεχών της κυβερνώσας παράταξης. Αναλυτικότερα, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ περί αλαζονείας δεν είναι υπερβολικές. Αντιθέτως, υπερβολικές τις θεωρεί η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος σε ποσοστό 48,2%.