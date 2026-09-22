Δημοσκόπηση MRB: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το ποιος φταίει στον πόλεμο του Ιράν

Ευθύνες στις ΗΠΑ και δευτερευόντως στο Ισραήλ αποδίδουν οι Έλληνες πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως αποκαλύπτει δημοσκόπηση της MRB , ενώ θέλουν να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

Ειδικότερα, το 74,2% των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην έρευνα ζητά να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια να συζητηθεί το θέμα των πυρηνικών του Ιράν.

Απεναντίας, το 15,3% επιθυμεί να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι το Ιράν να δεχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του OPEN, οι πολίτες φαίνεται πως θεωρούν ότι οι ευθύνονται ΗΠΑ σε ποσοστό 50,4% για τον πόλεμο και ακολουθεί το Ισραήλ με 21,4%, το Ιράν με 12,5%. Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ απαντά το 15,7%.

Μάλιστα, απαντώντας στο ερώτημα «Ποια πλευρά πιστεύετε ότι έχει το ηθικό πλεονέκτημα, το 51,1% απαντά το Ιράν «γιατί είναι μια χώρα που αμύνεται απέναντι σε μια υπερδύναμη», ενώ το 25,2% απαντά οι ΗΠΑ, «ως η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου».

Στη δημοσκόπηση συμπεριλαμβάνονται επίσης ερωτήσεις για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Το 65% θεωρεί επίσης πως θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος, «ακόμη και αν η Ουκρανία παραχωρήσει μεγάλο μέρος των εδαφών της», ενώ το 15% λέει πως θα «πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη της Ουκρανίας και την αποχώρηση της Ρωσίας».

Στο μεταξύ, οι πολίτες φαίνεται πως είναι αντίθετοι στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία – τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά – σε ποσοστό 55%, ενώ ένα 35,8% τάσσεται υπέρ.

Για την στάση της χώρας μας το 59,6% λέει πως η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη πολιτική στον πόλεμο της Ουκρανίας, ώστε να μη διαρρήξει τους δεσμούς της με τη Ρωσία. Αντίθετα το 30% λέει πως διαφωνεί.

Στο μεταξύ, στο ερώτημα: «Πόσο εμπιστεύεστε κάθε μία χώρα για την καλύτερη εξέλιξη των πραγμάτων στην Ελλάδα», οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα απαντούν:

Κατά 40,2% τη Γαλλία

30,3% τη Ρωσία

29,9% την Κίνα

Απεναντίας, τα χαμηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης καταγράφονται για την Τουρκία με 4,8%, το Ιράν με 8,6% και η Ουκρανία με 18,9%.

Στην πολιτική ηγετών για τα συμφέροντα της Ελλάδας προηγείται ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με 41,3% και ακολουθούν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με 24,1% και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι με 24%.