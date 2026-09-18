Δημοσκόπηση MRB: «Ναι» από τους πολίτες στη συνεργασία με το Ισραήλ και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με το Ισραήλ και της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και των θαλάσσιων πάρκων τάσσεται η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το Open.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της δημοσκόπησης βρίσκονται και οι συσπειρώσεις των κομμάτων.

Αναλυτικά, για συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, το 51,1% θεωρεί πως πρέπει να συνεχιστεί, ενώ περίπου 3 στους 10 πιστεύουν πως πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η στάση της Τουρκίας πάνω στο θέμα, υπό τον φόβο εντάσεων.

Μάλιστα, με εξαίρεση την ΕΛΑΣ, την Πλεύση και το ΚΚΕ, οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων είναι συντριπτικά υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο η πλειοψηφία θέλει να συνεχιστεί ο σχεδιασμός κανονικά, παρά τις τουρκικές απειλές. Το ποσοστό μάλιστα αγγίζει σχεδόν 60%.

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε όλα τα κόμματα είναι υπέρ, ενώ ελάχιστα κάτω από το 50% είναι οι ψηφοφόροι της Πλεύσης και της ΕΛΑΣ.

Για τις συσπειρώσεις των κομμάτων

Σχετικά με το ζήτημα των συσπειρώσεων, στη ΝΔ καταγράφεται ποσοστό 72,5%, με τους περισσότερους ωστόσο εκτός παράταξης να είναι στην γκρίζα ζώνη ως προς το τι θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Στο ΠΑΣΟΚ η συσπείρωση είναι στο 59,6%, με την ΕΛΑΣ να έχει απορροφήσει περισσότερους ψηφοφόρους (10,3%).

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ενόψει των επόμενων εκλογών, ενώ σε ποσοστό 25,2% ανέρχονται όσοι τείνουν προς την ΕΛΑΣ από την Πλεύση, στο 23,1% από το ΚΚΕ και στο 10% από το ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 4,9% θεωρεί πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα του, ενώ ένα ποσοστό 11,9% δεν θα το απέκλειε, ποσοστά που δείχνουν ανεβασμένα σε σχέση με την τελευταία δημοσκόπηση.