Δημοσκόπηση MRB: Με διπλάσιο προβάδισμα η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της MRB.

Αξιοσημείωτη επίσης στα ευρηματα της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του OPEN, είναι η εμπιστοσύνη που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες πολίτες στην Ευρωπαία εισαγγελέα καθώς πάνω από το 70% θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠΑΣΟΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:

28,8% Νέα Δημοκρατία

5% ΣΥΡΙΖΑ

14,5% ΠΑΣΟΚ

7,7% ΚΚΕ

10,9% Ελληνική Λύση

2,3% Νίκη

10,1% Πλεύση Ελευθερίας

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%

Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%

Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%

Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%

Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%

Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%

Άλλος, απαντά το 15,6%

Κανένας, απαντά το 20,2%

Πόσο πιθανό είναι να ψηφισουν ένα κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

Τι κυβέρνηση θέλουν;

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%

Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%

Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%

Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%

Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία