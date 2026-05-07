ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Με διπλάσιο προβάδισμα η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της MRB.

Αξιοσημείωτη επίσης στα ευρηματα της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του OPEN, είναι η εμπιστοσύνη που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες πολίτες στην Ευρωπαία εισαγγελέα καθώς πάνω από το 70% θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

  • 22,5% η Νέα Δημοκρατία
  • 3,9% ΣΥΡΙΖΑ
  • 11,3% ΠΑΣΟΚ
  • 6% ΚΚΕ
  • 8,5% Ελληνική Λύση
  • 1,8% Νίκη
  • 7,9% Πλεύση Ελευθερίας
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

 

 

Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:

  • 28,8% Νέα Δημοκρατία
  • 5% ΣΥΡΙΖΑ
  • 14,5% ΠΑΣΟΚ
  • 7,7% ΚΚΕ
  • 10,9% Ελληνική Λύση
  • 2,3% Νίκη
  • 10,1% Πλεύση Ελευθερίας

 

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
  • Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
  • Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
  • Άλλος, απαντά το 15,6%
  • Κανένας, απαντά το 20,2%
09a.jpg
Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

09b.jpg
Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Πόσο πιθανό είναι να ψηφισουν ένα κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

  • 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
  • 12,1% «μάλλον»
  • 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

 

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

  • 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
  • 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
  • 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.

17.jpg
Δημοσκόπηση MRB: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά

Τι κυβέρνηση θέλουν;

Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:

  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
  • Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
  • Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
  • Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
  • Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
  • Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%
katagrafh.jpg
katagrafh1.jpg

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

1778173042487-858003606-katagrafh.jpg
FacebookTwitterLinkedinEmail