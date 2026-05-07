Δημοσκόπηση MRB: Με διπλάσιο προβάδισμα η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ – Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της MRB.
Αξιοσημείωτη επίσης στα ευρηματα της έρευνας που έγινε για λογαριασμό του OPEN, είναι η εμπιστοσύνη που φαίνεται να έχουν οι Έλληνες πολίτες στην Ευρωπαία εισαγγελέα καθώς πάνω από το 70% θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:
- 22,5% η Νέα Δημοκρατία
- 3,9% ΣΥΡΙΖΑ
- 11,3% ΠΑΣΟΚ
- 6% ΚΚΕ
- 8,5% Ελληνική Λύση
- 1,8% Νίκη
- 7,9% Πλεύση Ελευθερίας
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:
- 28,8% Νέα Δημοκρατία
- 5% ΣΥΡΙΖΑ
- 14,5% ΠΑΣΟΚ
- 7,7% ΚΚΕ
- 10,9% Ελληνική Λύση
- 2,3% Νίκη
- 10,1% Πλεύση Ελευθερίας
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας το 23,1% των προτιμήσεων και ακολουθούν:
- Ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%
- Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8%
- Η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%
- Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%
- Ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%
- Ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,7%
- Ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,6%
- Ο Δημήτρης Νατσιός με 1,4%
- Άλλος, απαντά το 15,6%
- Κανένας, απαντά το 20,2%
Πόσο πιθανό είναι να ψηφισουν ένα κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά
Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:
- 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
- 12,1% «μάλλον»
- 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:
- 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
- 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
- 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Το 83,1% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 13,3% απαντά πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε.
Τι κυβέρνηση θέλουν;
Απαντώντας σε ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα ήθελαν να σχηματιστεί μετά τις εκλογές, οι πολίτες απαντούν:
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ: 17,8%
- Οικουμενική κυβέρνηση: 17,3%
- Κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: 6,1%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Κομμάτων αριστεράς: 6,1%
- Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 4,5%
- Κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, Βελόπουλου και άλλων κομμάτων: 2,8%
- Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού και κόμμα Τσίπρα: 2,8%