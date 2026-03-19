Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη για τη ΝΔ – Θέλουν ουδέτερη την Ελλάδα στον πόλεμο του Ιράν

Κέρδη σχεδόν δύο ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB, με τους πολίτες να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κρατήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ συμφωνούν με την υποστήριξη με αμυντικά μέσα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN, το κυβερνών κόμμα καταγράφει άνοδο φθάνοντας το 31,1% στην αναγωγή στο σύνολο έναντι 14% του δεύτερου ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία (68,2%) τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο του Ιράν.

Παράλληλα, περίπου 7 στους 10 συμφωνούν με την αποστολή φρεγατών και F16 στην Κύπρο, καθώς και με την αποστολή Patriot στην Κάρπαθο.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 24,9%

ΠΑΣΟΚ 11,2%

Ελληνική Λύση 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας 8,5%

ΚΚΕ 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ 3,7%

Νίκη 3,1%

Φωνή Λογικής 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%

ΜέΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 15,7%

Δημοσκόπηση MRB για OPEN

Η αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή στο σύνολο, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 31,1%

ΠΑΣΟΚ 14 %

Ελληνική Λύση 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας 10,6%

ΚΚΕ 8,1%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Νίκη 3,1%

Φωνή Λογικής 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,8%

ΜέΡΑ25 2,6%

Νέα Αριστερά 1,4%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7%

Τι ανησυχεί περισσότερο τους Έλληνες για τον πόλεμο

Οι πολίτες ερωτηθέντες για το τι τους ανησυχεί στον πόλεμο στο Ιράν, οι απαντήσεις ήταν ως εξής:

57,6% οικονομικές επιπτώσεις παγκοσμίως

48,6% Οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα

43,4% Κίνδυνος μεγαλύτερες στρατιωτικής κλιμάκωσης/επέκταση της σύγκρουσης

34,4% Ανησυχία για στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας

26,4% Αύξηση σε μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στη χώρα

Τι λένε οι πολίτες για τον πόλεμο στο Ιράν

Το 80,1% κρίνει λάθος την απόφαση Τραμπ – Νετανιάχου για πόλεμο στο Ιράν.

Το 65,2% λέει «όχι» σε αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τις χώρες του ΝΑΤΟ.