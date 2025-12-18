ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ξεκάθαρα μπροστά η ΝΔ – Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

Ξεκάθαρα μπροστά εξακολουθεί να είναι το κυβερνών κόμμα σε δημοσκόπηση της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Mega, διατηρώντας μάλιστα, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση έρχεται η Πλεύση Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της Metron Analysis τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

ΝΔ: 27%, ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%, ΠΑΣΟΚ: 14,1%, ΚΚΕ: 8,4%, Σπαρτιάτες: 0,5%, Ελληνική Λύση: 11,6%. Νίκη: 2,1%, Πλεύση Ελευθερίας: 12,5%, ΜέΡΑ25: 3,6%, Νέα Αριστερά: 2,7%, Φωνή Λογικής: 4,9%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 0,8%, Κίνημα Δημοκρατίας: 1,4%, Λοιπά: 4,6%

Στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό ο «κανένας» παραμένει στην κορυφή για έναν ακόμα μήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος από τους πολιτικούς αρχηγούς με 26% και δεύτερη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στα αξιοσημείωτα η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Τρίτη θέση με 7%, όσο έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το 72% κρίνει αρνητικά το έργο της Κυβέρνησης συνολικά και μόλις το 23% έχει αντίθετη άποψη. Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι το ψηλότερο και το χαμηλότερο του εξαμήνου.

Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 69% έχει αρνητική άποψη και το 26% θετική.

Αντίστοιχα αρνητικές είναι και οι απόψεις για το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 77% έχει αρνητική γνώμη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και μόλις το 15% θετική.

Η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το 71% πιστεύει ότι πάει σε λάθος κατεύθυνση, ενώ το 24% προς τη σωστή. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι το υψηλότερο και το χαμηλότερο αντίστοιχα το τελευταίο εξάμηνο.

Τέλος, στο ερώτημα «πώς θα αξιολογούσατε τη μορφή κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει οι αγρότες, δηλαδή το κλείσιμο δρόμων (μπλόκα);» οι απαντήσεις είναι οι εξής:

