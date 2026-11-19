Την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5% στην εκτίμηση ψήφου επιβεβαιώνει νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που καταγράφει την ακτινογραφία των πολιτικών συσχετισμών όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή.

Η διαφορά με την ΕΛ.Α.Σ που ακολουθεί στη δεύτερη θέση στην εκτίμηση ψήφου, ανέρχεται στο 14,2% ενώ σε ότι αφορά τις κυβερνήσεις συνεργασίας η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη καθώς το 52% τάσσεται υπέρ και το 45% επιμένει υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριαμό του MEGA, δείχνει μια υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας στο 24,1% από 24,9% στην προηγούμενη μέτρηση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει μικρή άνοδο στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,9%, το ΚΚΕ στην τέταρτη θέση με 5,1%, ενώ η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2%. Στο 4% η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανεβαίνει ελαφρά στο 3.9%. Σε υψηλότερα ποσοστά (12,2%) η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Η συσπείρωση της ΝΔ βρίσκεται στο 67,7%, με απώλειες προς τη γκρίζα ζώνη, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Ελληνική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένα μικρό κλάσμα της πολιτικής του επιρροής με τον κύριο όγκο να έχει κατευθυνθεί προς την ΕΛΑΣ και διαρροές προς το ΠΑΣΟΚ και τη Φωνή Λογικής. Το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 71% και διαρροές προς την ΕΛΑΣ, τη ΝΔ και την Πλεύση Ελευθερίας.

Εκτίμηση ψήφου

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis ως προς την εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία 29,5%, άρα πιο κάτω από την προηγούμενη μέτρηση και πιο κάτω από το «ψυχολογικό όριο» του 30%. Παράλληλα δείχνει μια ελαφρά άνοδος της ΕΛΑΣ στο 15,3% και του ΠΑΣΟΚ στο 13.3%, αλλά και του ΚΚΕ στο 6,2%.

Η εκτίμηση περιλαμβάνει υποχώρηση της Ελληνικής Λύσης στο 5.4%, της Πλεύσης Ελευθερίας στο 5,2% και της Φωνής Λογικής στο 4,9%. Αντιθέτως, η εκτίμηση δίνει άνοδο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,8%. Η εκτίμηση είναι ακόμη ότι το ΜέΡΑ25 είναι οριακά εκτός με 2,9%, αλλά εντός η Συμμαχία Ελλήνων με 3.3%. Εκτός είναι η εκτίμηση και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νίκη.

Εννέα κόμματα στη Βουλή

Στον καταμερισμό των εδρών, η ΝΔ φτάνει τα 120 με βάση την δημοσκόπηση, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 47 και το ΠΑΣΟΚ με 41, ενώ προκύπτει από την δημοσκόπηση 9κομματική βουλή.

Διχασμένη η κοινή γνώμη ως προς τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Η κοινή γνώμη παραμένη διχασμένη ως προς το ερώτημα των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι το 52% τάσσεται υπέρ και το 45% επιμένει υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Αριστεροί και κεντροαριστεροί είναι πλειοψηφικά υπέρ των κυβερνήσεων πλειοψηφίας, οι κεντρώοι είναι διχασμένοι ενώ οι κεντροδεξιοί και δεξιοί επιμένουν στην ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Οι δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Στις δημοτικότητα, δηλαδή στις θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες, προηγείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 34%, ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 33%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 32%, η Μάρια Καρυστιανού με 30%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 28% και ο Αλέξης Τσίπρας με 27%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στο 25% ο «κανένας»

Στην αξιολόγηση για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός, μια μέτρηση που έχει να κάνει περισσότερο με το πώς βλέπουν οι πολίτες την ικανότητα κάποιου να κυβερνήσει και όχι απλώς το εάν έχουν θετική ή αρνητική εικόνα για αυτόν, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 29% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13%. Ο Νίκος Ανδρουλάκη είναι στο 7%, ενώ πολύ ψηλά εξακολουθεί να είναι ο «Κανένας» με 25%.

Ακρίβεια το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας

Ως προς τα προβλήματα που προκαλούν αυτή την αρνητική εκτίμηση, οι πολίτες ιεραρχούν πιο ψηλά την ακρίβεια (55% των αυθόρμητων απαντήσεων), ενώ ψηλά κείναι η οικονομία (32%) και η διαφθορά (15%).Σχετικά καλύτερα τα πράγματα στην εξωτερική πολιτική, πολύ αρνητική η αποτίμηση στα θέματα της καθημερινότητας, στα θέματα δημοκρατίας και θεσμών και στα θέματα της οικονομίας.

Αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης στο 69%

Η αρνητική γνώμη για την κυβέρνηση ανέρχεται το 69% και οι θετικές μόλις το 27%