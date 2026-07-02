ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρωτιά για ΝΔ, σταθερά δεύτερος ο Τσίπρας, πτώση της Καρυστιανού

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σημαντικά ευρήματα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί με τη χώρα να βρίσκεται σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, εμφανίζει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

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Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «αν είχαμε την επόμενη Κυριακή Βουλευτικές εκλογές τι θα ψηφίζατε;» το 25% απάντησε ΝΔ, το 14,1% κινείται προς την ΕΛ.Α.Σ., ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμμα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξεως του 5,3%, το ΚΚΕ είναι στο 5,1%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στο 4,7%, όπως και η «Ελληνική Λύση». Εντός Βουλής φαίνεται να μπαίνει και η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το «ΜΕΡΑ25» βρίσκεται στο 2,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2% και η «Νίκη» στο 1%.

Απέχει η αυτοδυναμία στην εκτίμηση

Στην εκτιμώμενη ψήφο, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό εκλογικό πλαφόν στο 38% για δεύτερη συνεχόμενη μέτρηση, και η εκτιμώμενη ψήφος της (30,4%) της αποδίδει 120 έδρες.

 

Στην αντιπολίτευση αποτυπώνεται έντονη αναδιάταξη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει να κατοχυρώνει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση με 17,1%, απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 11,4% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά υποχωρεί στο 32% στο εκλογικό πλαφόν και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει μόλις 22% δημοτικότητα, την ώρα που η αξιολόγηση του κόμματος παραμένει ιδιαίτερα αρνητική.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 7,5% και 22 έδρες, ενώ το ΚΚΕ είναι στο 6,2%. Η «Ελληνική Λύση» βρίσκεται στο 5,7%, η «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξεως του 5,6%, όπως και τα λοιπά κόμμα. Η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου φαίνεται να μη διαφοροποιείται πολύ από την πρόθεση ψήφου και να αγγίζει το 3,8%, ενώ εντός Βούλης φαίνεται να έρχεται και το «ΜΕΡΑ25» με 3,1%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει στο 1,4% και μένει εκτός Βουλής, η «Νίκη» στο 1,2% και οι «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη στο 1%.

Η ακρίβεια… δαγκωτό πρόβλημα για τους πολίτες

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με το 50% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Η οικονομία είναι το δεύτερο και πιο σημαντικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το 31% των πολιτών, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 31% το έβλεπε ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα. Ακολουθεί η κρίση των θεσμών (21%) και η διαφθορά με 14%.

Η εξωτερική πολιτική και οι πόλεμοι είναι ένα πρόβλημα που το 10% θεωρεί σημαντικό και που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, τον Ιούνιο του 2026. Τον Μάιο, το 12% το έβλεπε ως ένα βασικό πρόβλημα της χώρας.

Ο Μητσοτάκης πιο δημοφιλής αρχηγός

Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός: 36% θετικές εντυπώσεις τον Ιούνιο, από 32% τον Μάιο, αφήνοντας δεύτερη τη Μαρία Καρυστιανού με 34% έναντι 39% τον Μάιο.

Η αριθμητική της επόμενης Βουλής

Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, η Βουλή θα ήταν επτακομματική: ΝΔ (120 έδρες), ΕΛΑΣ (51), ΠΑΣΟΚ (34), ΚΚΕ (19), ΕΛΠΙΔΑ (22), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (17), ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (17), ΜΕΡΑ25 (9), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ (11). Εκτός Βουλής: ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

Η ΝΔ υπολείπεται 31 εδρών για την αυτοδυναμία — μια απόσταση που αναλόγως της ακριβούς ψήφου και της στάθμισης των μικρών κομμάτων μπορεί να μικρύνει ή να μεγαλώσει. Τέλος, η πόλωση ανάμεσα στους υπέρμαχους αυτοδύναμης κυβέρνησης (48%) και εκείνους κυβέρνησης συνεργασίας (49) παραμένει έντονη.

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