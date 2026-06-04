ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνετο προβάδισμα ΝΔ – Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας, Καρυστιανού

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την είσοδο των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Στη δημοσκόπηση που διεξήχθει για λογαριασμό του Mega η Νέα Δημορατία διατηρεί το άνετο προβάδισμά της με 22,7% έναντι της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα που αποκομίζει ένα 12,1%.

Στην τρίτη θέση βρισκουμε αυτή τη φορά το ΠΑΣΟΚ με 9,0% ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 8,3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται στο 1,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%.

 

 

 

Σταθερή η ΝΔ στο 28,5% στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Απρίλιο στο 28,5%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠαΣοΚ είναι τρίτο με 11,2%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 10,4%. Εντός Βουλής θα βρίσκονταν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός.

Σε σχέση με τον Απρίλιο μεγάλες απώλειες παρουσιάζουν η Ελληνική Λύση (4,2%), το ΠαΣοΚ (3,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3%) και το ΚΚΕ (2,6%).

Η εννιακομματική Βουλή και η εκτίμηση των εδρών

Εάν η εκτίμηση ψήφου επιβεβαιωνόταν στην κάλπη με αυτά τα ποσοστά τότε ο σχηματισμός Κυβέρνησης συνεργασίας θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 46, το ΠαΣοΚ 34, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 31 , η Πλεύση Ελευθερίας 21, η Ελληνική Λύση 18 όσες και το ΚΚΕ. Τη Βουλή θα ολοκλήρωναν η Φωνή Λογικής με 10 έδρες και ο ΜεΡΑ25 με 9.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, μεγαλύτερος αντίπαλος ο κανένας

Στο δείκτη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του, συγκεντρώνοντας το 28% των προτιμήσεων και παρουσιάζοντας σταθερότητα καθ’ όλο το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στη συνέχεια ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού με 6%. Στα αξιοσημείωτα ότι για μία ακόμα φορά η επιλογή «Κανένας» παραμένει στο 27%.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Τα δύο νέα κόμματα αντλούν ψήφους από διαφορετικές πολιτικές δεξαμενές. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αποσπά το 50,5% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντλεί 8,6% από ψηφοφόρους που δήλωναν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠαΣοΚ.

Από την άλλη πλευρά, το 22% των ψηφοφόρων της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023.

Αντλεί επίσης το 10% των δυνάμεών της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση και το 7% από τη ΝΙΚΗ, στοιχεία που αναδεικνύουν μια σαφή αντισυστημική διάσταση. Το παζλ συμπληρώνεται με ένα 5% από το ΠαΣοΚ, ενώ ένα σημαντικό 20% προέρχεται από λευκά, άκυρα ή την αποχή.

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