Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνετο προβάδισμα ΝΔ – Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας, Καρυστιανού

Το νέο πολιτικό σκηνικό μετά την είσοδο των δύο κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Στη δημοσκόπηση που διεξήχθει για λογαριασμό του Mega η Νέα Δημορατία διατηρεί το άνετο προβάδισμά της με 22,7% έναντι της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα που αποκομίζει ένα 12,1%.

Στην τρίτη θέση βρισκουμε αυτή τη φορά το ΠΑΣΟΚ με 9,0% ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 8,3%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται στο 1,8%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 13,1%.

Σταθερή η ΝΔ στο 28,5% στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή σε σχέση με τον Απρίλιο στο 28,5%. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα με 15,2%, ενώ το ΠαΣοΚ είναι τρίτο με 11,2%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με 10,4%. Εντός Βουλής θα βρίσκονταν η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, το ΜεΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμενε εκτός.

Σε σχέση με τον Απρίλιο μεγάλες απώλειες παρουσιάζουν η Ελληνική Λύση (4,2%), το ΠαΣοΚ (3,8%), η Πλεύση Ελευθερίας (3,6%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3%) και το ΚΚΕ (2,6%).

Η εννιακομματική Βουλή και η εκτίμηση των εδρών

Εάν η εκτίμηση ψήφου επιβεβαιωνόταν στην κάλπη με αυτά τα ποσοστά τότε ο σχηματισμός Κυβέρνησης συνεργασίας θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113 έδρες, η ΕΛ.Α.Σ. 46, το ΠαΣοΚ 34, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 31 , η Πλεύση Ελευθερίας 21, η Ελληνική Λύση 18 όσες και το ΚΚΕ. Τη Βουλή θα ολοκλήρωναν η Φωνή Λογικής με 10 έδρες και ο ΜεΡΑ25 με 9.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης, μεγαλύτερος αντίπαλος ο κανένας

Στο δείκτη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά του, συγκεντρώνοντας το 28% των προτιμήσεων και παρουσιάζοντας σταθερότητα καθ’ όλο το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 14%. Στη συνέχεια ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού με 6%. Στα αξιοσημείωτα ότι για μία ακόμα φορά η επιλογή «Κανένας» παραμένει στο 27%.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Τα δύο νέα κόμματα αντλούν ψήφους από διαφορετικές πολιτικές δεξαμενές. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα αποσπά το 50,5% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντλεί 8,6% από ψηφοφόρους που δήλωναν ότι θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο, 5,2% από την Πλεύση Ελευθερίας, 4,6% από το ΜέΡΑ25 και 3,7% από το ΠαΣοΚ.

Από την άλλη πλευρά, το 22% των ψηφοφόρων της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία του 2023.

Αντλεί επίσης το 10% των δυνάμεών της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 9% από την Ελληνική Λύση και το 7% από τη ΝΙΚΗ, στοιχεία που αναδεικνύουν μια σαφή αντισυστημική διάσταση. Το παζλ συμπληρώνεται με ένα 5% από το ΠαΣοΚ, ενώ ένα σημαντικό 20% προέρχεται από λευκά, άκυρα ή την αποχή.