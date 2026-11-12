Δημοσκόπηση Marc: Στο 30% η Νέα Δημοκρατία – Κολλημένη στο 15,8% η ΕΛ.Α.Σ. , μικρά κέρδη για ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα 14,7 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία (30,5%) έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που καταγράφει 15,8% σε νέα δημοσκόπηση της Marc.
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, το 38,9% επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ το 25,7% θέλει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 30,7% απαντά «κανένα από τα δύο κόμματα».
Στην δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.
Η πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
ΝΔ: 27,2%
ΕΛΑΣ: 14%
ΠΑΣΟΚ: 11%
Ελληνική Λύση: 6,2%
ΚΚΕ: 6,1%
Πλεύση: 5,1%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
Φωνή Λογικής: 3,4%
ΜέΡΑ25: 2,1%ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%
Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
ΝΔ: 30,5%
ΕΛΑΣ: 15,8%
ΠΑΣΟΚ: 12,5%
Ελληνική Λύση: 7%
ΚΚΕ: 6,8%
Πλεύση: 5,5%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%
Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 2,4%
ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
Νίκη: 1,4%
Άλλο κόμμα: 4%
Αξιολόγηση κυβέρνησης
Το 36% των πολιτών κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά» την θητεία του Κ. Μητσοτάκη και 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά»
Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οσοι ψήφισαν ΝΔ κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση κατά ποσοστό 69,8%.
Στο ΠΑΣΟΚ έκριναν κατά 30% θετικά την κυβέρνηση.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης με 21%, έναντι 14,7% του Αλέξη Τσίπρα.