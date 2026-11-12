Δημοσκόπηση Marc: Στο 30% η Νέα Δημοκρατία – Κολλημένη στο 15,8% η ΕΛ.Α.Σ. , μικρά κέρδη για ΠΑΣΟΚ

Προβάδισμα 14,7 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία (30,5%) έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που καταγράφει 15,8% σε νέα δημοσκόπηση της Marc.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Marc που προβλήθηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, το 38,9% επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί στο χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ το 25,7% θέλει αυτόν τον ρόλο να τον διαδραματίσει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το 30,7% απαντά «κανένα από τα δύο κόμματα».

Στην δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί του χώρου της κεντροαριστεράς.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 27,2%

ΕΛΑΣ: 14%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Ελληνική Λύση: 6,2%

ΚΚΕ: 6,1%

Πλεύση: 5,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ25: 2,1%ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%

Η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 30,5%

ΕΛΑΣ: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,8%

Πλεύση: 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%

Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%

Νίκη: 1,4%

Άλλο κόμμα: 4%

Αξιολόγηση κυβέρνησης

Το 36% των πολιτών κρίνει «θετικά» ή «μάλλον θετικά» την θητεία του Κ. Μητσοτάκη και 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά»

Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οσοι ψήφισαν ΝΔ κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση κατά ποσοστό 69,8%.

Στο ΠΑΣΟΚ έκριναν κατά 30% θετικά την κυβέρνηση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης με 21%, έναντι 14,7% του Αλέξη Τσίπρα.